Из подвала в Нижнем Тагиле вынесли тело убитой Насти Якиной. Фото, видео

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Начальник следственного управления СКР по Челябинской области Петр Решетников. Челябинск , следственный комитет
Тело погрузили в фургон и увезли Фото:
новость из сюжета
В Нижнем Тагиле бесследно пропала 12-летняя школьница

Следователи вынесли из подвала общежития тело 12-летней Анастасии Якиной, пропавшей в Нижнем Тагиле несколько дней назад. Об этом рассказал корреспондент URA.RU.

Силовики вынесли тело девочки в черном мешке из подвала общежития на ул. Юности. Труп положили на носилки и погрузили в белый фургон, он уже уехал. Вокруг здания собралось много людей, которые наблюдают за процессом.

Ребенок пропал 31 августа, когда ушел гулять и не вернулся домой. Его искали четверо суток и нашли мертвым, в подвале общежития. По подозрению в причастности к убийству девочки задержан сосед, в его комнате нашли следы крови. Подробности о трагедии, — в сюжете URA.RU.

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Следователи вынесли из подвала общежития тело 12-летней Анастасии Якиной, пропавшей в Нижнем Тагиле несколько дней назад. Об этом рассказал корреспондент URA.RU. Силовики вынесли тело девочки в черном мешке из подвала общежития на ул. Юности. Труп положили на носилки и погрузили в белый фургон, он уже уехал. Вокруг здания собралось много людей, которые наблюдают за процессом. Ребенок пропал 31 августа, когда ушел гулять и не вернулся домой. Его искали четверо суток и нашли мертвым, в подвале общежития. По подозрению в причастности к убийству девочки задержан сосед, в его комнате нашли следы крови. Подробности о трагедии, — в сюжете URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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