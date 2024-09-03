Из подвала в Нижнем Тагиле вынесли тело убитой Насти Якиной. Фото, видео

03 сентября 2024 в 14:10 Размер текста - 17 +

Тело погрузили в фургон и увезли Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета В Нижнем Тагиле бесследно пропала 12-летняя школьница Следователи вынесли из подвала общежития тело 12-летней Анастасии Якиной, пропавшей в Нижнем Тагиле несколько дней назад. Об этом рассказал корреспондент URA.RU. Силовики вынесли тело девочки в черном мешке из подвала общежития на ул. Юности. Труп положили на носилки и погрузили в белый фургон, он уже уехал. Вокруг здания собралось много людей, которые наблюдают за процессом. Ребенок пропал 31 августа, когда ушел гулять и не вернулся домой. Его искали четверо суток и нашли мертвым, в подвале общежития. По подозрению в причастности к убийству девочки задержан сосед, в его комнате нашли следы крови. Подробности о трагедии, — в сюжете URA.RU. Фото: Сергей Бодров / URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Следователи вынесли из подвала общежития тело 12-летней Анастасии Якиной, пропавшей в Нижнем Тагиле несколько дней назад. Об этом рассказал корреспондент URA.RU. Силовики вынесли тело девочки в черном мешке из подвала общежития на ул. Юности. Труп положили на носилки и погрузили в белый фургон, он уже уехал. Вокруг здания собралось много людей, которые наблюдают за процессом. Ребенок пропал 31 августа, когда ушел гулять и не вернулся домой. Его искали четверо суток и нашли мертвым, в подвале общежития. По подозрению в причастности к убийству девочки задержан сосед, в его комнате нашли следы крови. Подробности о трагедии, — в сюжете URA.RU.