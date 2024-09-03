«Красиво пел, детей любил»: каким был подозреваемый в убийстве школьницы в Нижнем Тагиле. Фото

Подозреваемый в убийстве школьницы в Нижнем Тагиле ранее был судим
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© Служба новостей «URA.RU»
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Мужчина был внешне добр к детям и мог заманить школьницу в свое логово (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
В Нижнем Тагиле бесследно пропала 12-летняя школьница

Владимира Александрова, которого подозревают в убийстве 12-летней тагильской школьницы Насти Якиной, соседи охарактеризовали как порядочного человека, любящего детей. Женщины рассказали корреспонденту URA.RU о мужчине, в чьей комнате были найдены кровь и волосы девочки.

«Красиво пел, очень порядочный, детей любил, всегда скажет: „Ой, какая ты красивая! Ой, какая ты любимая!“. Он с фронта приехал, ранее сидел за разбой, но был помилован и уехал на СВО. Спортсмен, на него никто бы и не подумал», — рассказала одна из соседок. При этом другие назвали иные статьи УК РФ, по которым отбывал наказание подозреваемый. Одна из тагильчанок сказала, что он сидел за изнасилование, вторая — что за разбой.

Настя Якина пропала 31 августа, когда ушла гулять и не вернулась. После четырех суток поиска ее тело было найдено в подвале общежития, где она жила с отцом (мать ребенка умерла месяц назад). Вскоре был задержан подозреваемый: его поймали в Москве, откуда он якобы пытался уехать на СВО. В его комнате нашли кровь и волосы — предположительно, они принадлежат убитой девочке. Более подробно о трагедии, — в сюжете URA.RU.

Для тагильчан стало шоком, что их сосед подозревается в убийстве ребенка
Для тагильчан стало шоком, что их сосед подозревается в убийстве ребенка
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Владимира Александрова, которого подозревают в убийстве 12-летней тагильской школьницы Насти Якиной, соседи охарактеризовали как порядочного человека, любящего детей. Женщины рассказали корреспонденту URA.RU о мужчине, в чьей комнате были найдены кровь и волосы девочки. «Красиво пел, очень порядочный, детей любил, всегда скажет: „Ой, какая ты красивая! Ой, какая ты любимая!“. Он с фронта приехал, ранее сидел за разбой, но был помилован и уехал на СВО. Спортсмен, на него никто бы и не подумал», — рассказала одна из соседок. При этом другие назвали иные статьи УК РФ, по которым отбывал наказание подозреваемый. Одна из тагильчанок сказала, что он сидел за изнасилование, вторая — что за разбой. Настя Якина пропала 31 августа, когда ушла гулять и не вернулась. После четырех суток поиска ее тело было найдено в подвале общежития, где она жила с отцом (мать ребенка умерла месяц назад). Вскоре был задержан подозреваемый: его поймали в Москве, откуда он якобы пытался уехать на СВО. В его комнате нашли кровь и волосы — предположительно, они принадлежат убитой девочке. Более подробно о трагедии, — в сюжете URA.RU.
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