«Красиво пел, детей любил»: каким был подозреваемый в убийстве школьницы в Нижнем Тагиле. Фото

Подозреваемый в убийстве школьницы в Нижнем Тагиле ранее был судим

03 сентября 2024 в 14:27 Размер текста - 17 +

Мужчина был внешне добр к детям и мог заманить школьницу в свое логово (архивное фото) Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU новость из сюжета В Нижнем Тагиле бесследно пропала 12-летняя школьница Владимира Александрова, которого подозревают в убийстве 12-летней тагильской школьницы Насти Якиной, соседи охарактеризовали как порядочного человека, любящего детей. Женщины рассказали корреспонденту URA.RU о мужчине, в чьей комнате были найдены кровь и волосы девочки. «Красиво пел, очень порядочный, детей любил, всегда скажет: „Ой, какая ты красивая! Ой, какая ты любимая!“. Он с фронта приехал, ранее сидел за разбой, но был помилован и уехал на СВО. Спортсмен, на него никто бы и не подумал», — рассказала одна из соседок. При этом другие назвали иные статьи УК РФ, по которым отбывал наказание подозреваемый. Одна из тагильчанок сказала, что он сидел за изнасилование, вторая — что за разбой. Настя Якина пропала 31 августа, когда ушла гулять и не вернулась. После четырех суток поиска ее тело было найдено в подвале общежития, где она жила с отцом (мать ребенка умерла месяц назад). Вскоре был задержан подозреваемый: его поймали в Москве, откуда он якобы пытался уехать на СВО. В его комнате нашли кровь и волосы — предположительно, они принадлежат убитой девочке. Более подробно о трагедии, — в сюжете URA.RU. Для тагильчан стало шоком, что их сосед подозревается в убийстве ребенка Фото: читатель URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Владимира Александрова, которого подозревают в убийстве 12-летней тагильской школьницы Насти Якиной, соседи охарактеризовали как порядочного человека, любящего детей. Женщины рассказали корреспонденту URA.RU о мужчине, в чьей комнате были найдены кровь и волосы девочки. «Красиво пел, очень порядочный, детей любил, всегда скажет: „Ой, какая ты красивая! Ой, какая ты любимая!“. Он с фронта приехал, ранее сидел за разбой, но был помилован и уехал на СВО. Спортсмен, на него никто бы и не подумал», — рассказала одна из соседок. При этом другие назвали иные статьи УК РФ, по которым отбывал наказание подозреваемый. Одна из тагильчанок сказала, что он сидел за изнасилование, вторая — что за разбой. Настя Якина пропала 31 августа, когда ушла гулять и не вернулась. После четырех суток поиска ее тело было найдено в подвале общежития, где она жила с отцом (мать ребенка умерла месяц назад). Вскоре был задержан подозреваемый: его поймали в Москве, откуда он якобы пытался уехать на СВО. В его комнате нашли кровь и волосы — предположительно, они принадлежат убитой девочке. Более подробно о трагедии, — в сюжете URA.RU.