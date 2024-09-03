Губернатор Текслер заехал на стройплощадку нового завода в Верхнем Уфалее. Фото, видео

03 сентября 2024 в 14:11 Размер текста - 17 +

Новый цинковый завод откроют через год Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Губернатор Челябинской области Алексей Текслер в рамках поездки в Верхний Уфалей 3 сентября посетил строительную площадку нового цинкового электролизного завода. С главой региона обсудили вопросы экологии, кадрового обеспечения и развития производства, передает корреспондент URA.RU. «Цинковый завод в стадии активного строительства, его открытие запланировано в следующем году. Конечно, возрождение промышленного объекта на предприятии, но уже по новым современным технологиям, экологически чистым технологиям, является главным проектом развития Уфалея. Планируется, что более 90% работников на предприятии будут жителями Верхнего Уфалея», — сказал Текслер. Рассказали также о производственных планах. Пока они составляют 120 тысяч тонн металлического цинка в год с применением технологии гидрометаллургии. Общая численность работников на заводе будет составлять около 820 человек. В их числе жители города и привлеченные кадры из других населенных пунктов. Особое внимание уделили экологичности производства. Для того, чтобы как можно меньше воздействовать на окружающую среду, было принято решение канализировать русло реки. Это требуется, исходя из правил безопасности, во избежание выбросов. Полная реализация проекта состоится в 2025 году. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер в рамках поездки в Верхний Уфалей 3 сентября посетил строительную площадку нового цинкового электролизного завода. С главой региона обсудили вопросы экологии, кадрового обеспечения и развития производства, передает корреспондент URA.RU. «Цинковый завод в стадии активного строительства, его открытие запланировано в следующем году. Конечно, возрождение промышленного объекта на предприятии, но уже по новым современным технологиям, экологически чистым технологиям, является главным проектом развития Уфалея. Планируется, что более 90% работников на предприятии будут жителями Верхнего Уфалея», — сказал Текслер. Рассказали также о производственных планах. Пока они составляют 120 тысяч тонн металлического цинка в год с применением технологии гидрометаллургии. Общая численность работников на заводе будет составлять около 820 человек. В их числе жители города и привлеченные кадры из других населенных пунктов. Особое внимание уделили экологичности производства. Для того, чтобы как можно меньше воздействовать на окружающую среду, было принято решение канализировать русло реки. Это требуется, исходя из правил безопасности, во избежание выбросов. Полная реализация проекта состоится в 2025 году.