«Собрался на СВО»: отец убитой в Тагиле Насти Якиной рассказал о подозреваемом, его взяли в Москве

Пойманный подозреваемый в убийстве 12-летней тагильчанки собирался на СВО
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Подозреваемого везут в Нижний Тагил Фото:
новость из сюжета
В Нижнем Тагиле бесследно пропала 12-летняя школьница

Мужчину, которого подозревают в убийстве 12-летней тагильской школьницы Насти Якиной, задержали в Москве, откуда он якобы пытался уехать на СВО. Об этом журналистам рассказал отец девочки, чье тело после четырех суток поисков было обнаружено в подвале общежития.

«Этот человек собрался на СВО. Его поймали в Москве и везут сюда. Я его уже видел. Он проживает в другом подъезде. Он ко мне приходил 30 августа, когда я пошел в ночь на работу, он предлагал мясо поесть. Я сказал нет», — передает E1.ru слова мужчины.

Настя Якина пропала 31 августа, когда отправилась гулять и не вернулась домой. Ее искали четверо суток и нашли мертвой, в подвале общежития. Силовики уже вынесли труп и увезли его на белом фургоне. Подробности о трагедии, — в сюжете URA.RU.

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Мужчину, которого подозревают в убийстве 12-летней тагильской школьницы Насти Якиной, задержали в Москве, откуда он якобы пытался уехать на СВО. Об этом журналистам рассказал отец девочки, чье тело после четырех суток поисков было обнаружено в подвале общежития. «Этот человек собрался на СВО. Его поймали в Москве и везут сюда. Я его уже видел. Он проживает в другом подъезде. Он ко мне приходил 30 августа, когда я пошел в ночь на работу, он предлагал мясо поесть. Я сказал нет», — передает E1.ru слова мужчины. Настя Якина пропала 31 августа, когда отправилась гулять и не вернулась домой. Ее искали четверо суток и нашли мертвой, в подвале общежития. Силовики уже вынесли труп и увезли его на белом фургоне. Подробности о трагедии, — в сюжете URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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