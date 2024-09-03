«Собрался на СВО»: отец убитой в Тагиле Насти Якиной рассказал о подозреваемом, его взяли в Москве

Мужчину, которого подозревают в убийстве 12-летней тагильской школьницы Насти Якиной, задержали в Москве, откуда он якобы пытался уехать на СВО. Об этом журналистам рассказал отец девочки, чье тело после четырех суток поисков было обнаружено в подвале общежития.
«Этот человек собрался на СВО. Его поймали в Москве и везут сюда. Я его уже видел. Он проживает в другом подъезде. Он ко мне приходил 30 августа, когда я пошел в ночь на работу, он предлагал мясо поесть. Я сказал нет», — передает E1.ru слова мужчины.
Настя Якина пропала 31 августа, когда отправилась гулять и не вернулась домой. Ее искали четверо суток и нашли мертвой, в подвале общежития. Силовики уже вынесли труп и увезли его на белом фургоне. Подробности о трагедии, — в сюжете URA.RU.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!