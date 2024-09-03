Главу института РАН в Сибири приговорили за госизмену

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Александр Шиплюк приговорен к 15 годам лишения свободы
Александр Шиплюк приговорен к 15 годам лишения свободы Фото:

Глава Института теоретической и прикладной механики имени С. А. Христиановича РАН Александр Шиплюк получил 15 лет строгого режима за госизмену. Соответствующий приговор вынес Мосгорсуд.

«Мосгорсуд приговорил к 15 годам колонии строгого режима за госизмену Александра Шиплюка», — передает решение суда РИА Новости. Суд признал его виновным по статье 275 УК РФ.

В качестве наказания также полагается штраф в 500 тысяч рублей и 1,5 лет ограничения свободы после освобождения. Подробности дела остаются засекреченными.

Александр Шиплюк являлся специалистом в высокоскоростной аэрогазодинамике и экспериментальных методах исследования газовых потоков. Его работы сосредоточены на экспериментальной аэротермодинамике гиперзвуковых летательных аппаратов. Шиплюк задержан 5 августа 2022 года.

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Глава Института теоретической и прикладной механики имени С. А. Христиановича РАН Александр Шиплюк получил 15 лет строгого режима за госизмену. Соответствующий приговор вынес Мосгорсуд. «Мосгорсуд приговорил к 15 годам колонии строгого режима за госизмену Александра Шиплюка», — передает решение суда РИА Новости. Суд признал его виновным по статье 275 УК РФ. В качестве наказания также полагается штраф в 500 тысяч рублей и 1,5 лет ограничения свободы после освобождения. Подробности дела остаются засекреченными. Александр Шиплюк являлся специалистом в высокоскоростной аэрогазодинамике и экспериментальных методах исследования газовых потоков. Его работы сосредоточены на экспериментальной аэротермодинамике гиперзвуковых летательных аппаратов. Шиплюк задержан 5 августа 2022 года.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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