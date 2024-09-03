Главу института РАН в Сибири приговорили за госизмену

Глава Института теоретической и прикладной механики имени С. А. Христиановича РАН Александр Шиплюк получил 15 лет строгого режима за госизмену. Соответствующий приговор вынес Мосгорсуд.
«Мосгорсуд приговорил к 15 годам колонии строгого режима за госизмену Александра Шиплюка», — передает решение суда РИА Новости. Суд признал его виновным по статье 275 УК РФ.
В качестве наказания также полагается штраф в 500 тысяч рублей и 1,5 лет ограничения свободы после освобождения. Подробности дела остаются засекреченными.
Александр Шиплюк являлся специалистом в высокоскоростной аэрогазодинамике и экспериментальных методах исследования газовых потоков. Его работы сосредоточены на экспериментальной аэротермодинамике гиперзвуковых летательных аппаратов. Шиплюк задержан 5 августа 2022 года.
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