02 сентября 2024

Мигранты едут в Тюмень за лучшей жизнью

В Тюменской области официально зарегистрировано 30 тысяч мигрантов
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Мигранты приезжают в Россию на заработки
Мигранты приезжают в Россию на заработки Фото:

Иностранцы едут в Тюмень за лучшими условиями для жизни. Об этом во время пресс-конференции по вопросам миграционной политики заявил член совета регионального отделения партии «Справедливая Россия — За правду» Георгий Эргемлидзе.

«Причина переезда в Тюмень мигрантов связана с тем, что у нас высокий уровень жизни», — сообщил Эргемлидзе. Он также отметил, что большая часть иностранцев едет в Россию на заработки.

Во время конференции спикер озвучил, что в Тюменской области официально зарегистрировано 30 тысяч мигрантов. Среди них — граждане Таджикистана, Узбекистана, Казахстана и других стран.

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Иностранцы едут в Тюмень за лучшими условиями для жизни. Об этом во время пресс-конференции по вопросам миграционной политики заявил член совета регионального отделения партии «Справедливая Россия — За правду» Георгий Эргемлидзе. «Причина переезда в Тюмень мигрантов связана с тем, что у нас высокий уровень жизни», — сообщил Эргемлидзе. Он также отметил, что большая часть иностранцев едет в Россию на заработки. Во время конференции спикер озвучил, что в Тюменской области официально зарегистрировано 30 тысяч мигрантов. Среди них — граждане Таджикистана, Узбекистана, Казахстана и других стран.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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