Мигранты едут в Тюмень за лучшей жизнью

Мигранты приезжают в Россию на заработки
Иностранцы едут в Тюмень за лучшими условиями для жизни. Об этом во время пресс-конференции по вопросам миграционной политики заявил член совета регионального отделения партии «Справедливая Россия — За правду» Георгий Эргемлидзе.
«Причина переезда в Тюмень мигрантов связана с тем, что у нас высокий уровень жизни», — сообщил Эргемлидзе. Он также отметил, что большая часть иностранцев едет в Россию на заработки.
Во время конференции спикер озвучил, что в Тюменской области официально зарегистрировано 30 тысяч мигрантов. Среди них — граждане Таджикистана, Узбекистана, Казахстана и других стран.
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