Лихачев: риски ударов ВСУ по Курской АЭС крайне высоки

03 сентября 2024 в 15:52 Размер текста - 17 +

Лихачев сообщил, что Рафаэль Гросси понимает, кто ведет обстрелы Курской области Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета В Курской области развернулись бои с ВСУ При условии того, что ракеты и дроны ВСУ сбиваются средствами ПВО за пределами Курской АЭС, риски украинских ударов по станции крайне высокие. Об этом сообщил глава «Росатома» Алексей Лихачев. Новость по теме Атомную станцию нельзя атаковать: главные заявления Гросси в Курчатове «Большое количество ракет сбивается на подлете [к Курской АЭС], большое количество беспилотников нейтрализуется за пределами станции, поэтому риски оцениваются как очень высокие», — заявил Лихачев в интервью журналисту Павлу Зарубину. Оно опубликовано в его telegram-канале . Также глава «Росатома» отметил, что глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси хорошо информирован о том, кто обстреливает Курскую область. «Но он дипломат, работающий в дипломатических структурах ООН, и он обязан выполнять Устав и основные тезисы, иначе ему придется покинуть должность», — заявил Лихачев, добавив, что во время общения без телекамер Гросси отдает себе отчет, что происходит в регионе и кто за этим стоит. Атаки ВСУ на Курскую АЭС могут привести к ядерному инциденту, как сообщил Гросси во время посещения станции. Он также упомянул уязвимость активной зоны реактора на удары украинской армии. Рафаэль Гросси призвал украинскую сторону прекратить любые атаки на территорию атомной электростанции, чтобы предотвратить возможные катастрофические сценарии. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

При условии того, что ракеты и дроны ВСУ сбиваются средствами ПВО за пределами Курской АЭС, риски украинских ударов по станции крайне высокие. Об этом сообщил глава «Росатома» Алексей Лихачев. «Большое количество ракет сбивается на подлете [к Курской АЭС], большое количество беспилотников нейтрализуется за пределами станции, поэтому риски оцениваются как очень высокие», — заявил Лихачев в интервью журналисту Павлу Зарубину. Оно опубликовано в его telegram-канале. Также глава «Росатома» отметил, что глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси хорошо информирован о том, кто обстреливает Курскую область. «Но он дипломат, работающий в дипломатических структурах ООН, и он обязан выполнять Устав и основные тезисы, иначе ему придется покинуть должность», — заявил Лихачев, добавив, что во время общения без телекамер Гросси отдает себе отчет, что происходит в регионе и кто за этим стоит. Атаки ВСУ на Курскую АЭС могут привести к ядерному инциденту, как сообщил Гросси во время посещения станции. Он также упомянул уязвимость активной зоны реактора на удары украинской армии. Рафаэль Гросси призвал украинскую сторону прекратить любые атаки на территорию атомной электростанции, чтобы предотвратить возможные катастрофические сценарии.