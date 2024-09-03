В Тюмени многодетную беременную мать поймали с наркотиками

В ожидании малыша тюменка заказала себе наркотики Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Тюмени многодетную беременную женщину задержали во время того, как она покупала наркотики. Информация содержится в судебном акте, имеющемся в распоряжении URA.RU.

«Подсудимая для личного употребления заказала через интернет наркотическое средство общей массой не менее 1,88 грамма, что является значительным размером. Через 10 минут тюменка была задержана сотрудниками полиции. При вынесении приговора суд учел смягчающие обстоятельства, а именно: наличие на иждивении четверых малолетних детей и беременность подсудимой», — говорится в материалах дела.

Суд решил, что достаточным наказанием для тюменки будет штраф. Ее обязали заплатить в доход государства 10 000 рублей. Также у женщины конфисковали телефон, по которому она получила геометку тайника с запрещенными веществами.

Ранее URA.RU писало, что Тюмень стала главным муниципалитетом региона, в котором жители травятся наркотиками. Ситуацию в областной столице оценили как критическую.