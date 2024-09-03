Челябинец в изоляторе разбил свой телефон и проглотил сим-карты

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Деньги. Курган, сим карта, sim
Следствие посчитало уничтожение сим-карт воспрепятствованием своей работе Фото:

В Варненском районе Челябинской области местный житель, доставленный в изолятор временного содержания по делу об умышленном повреждении чужого имущества, не согласившись с обвинениями, разбил собственный телефон и проглотил находящиеся в нем сим-карты. Как сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона, теперь его будут судить за воспрепятствование производству предварительного расследования.

«Находясь в апреле 2024 года в помещении изолятора временного содержания, подозреваемый при осмотре телефона уничтожил аппарат, разбив о металлическую поверхность стола и разломив руками на части. Также он проглотил две сим-карты, тем самым вмешался в деятельность следователя», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона.

В настоящее время расследование по делу завершено, обвинительное заключение утверждено, материалы направлены в суд для рассмотрения по существу. Мужчине грозит лишение свободы на срок до пяти лет.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Варненском районе Челябинской области местный житель, доставленный в изолятор временного содержания по делу об умышленном повреждении чужого имущества, не согласившись с обвинениями, разбил собственный телефон и проглотил находящиеся в нем сим-карты. Как сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона, теперь его будут судить за воспрепятствование производству предварительного расследования. «Находясь в апреле 2024 года в помещении изолятора временного содержания, подозреваемый при осмотре телефона уничтожил аппарат, разбив о металлическую поверхность стола и разломив руками на части. Также он проглотил две сим-карты, тем самым вмешался в деятельность следователя», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона. В настоящее время расследование по делу завершено, обвинительное заключение утверждено, материалы направлены в суд для рассмотрения по существу. Мужчине грозит лишение свободы на срок до пяти лет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...