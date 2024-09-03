Челябинец в изоляторе разбил свой телефон и проглотил сим-карты

03 сентября 2024 в 16:08 Размер текста - 17 +

Следствие посчитало уничтожение сим-карт воспрепятствованием своей работе Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Варненском районе Челябинской области местный житель, доставленный в изолятор временного содержания по делу об умышленном повреждении чужого имущества, не согласившись с обвинениями, разбил собственный телефон и проглотил находящиеся в нем сим-карты. Как сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона, теперь его будут судить за воспрепятствование производству предварительного расследования. «Находясь в апреле 2024 года в помещении изолятора временного содержания, подозреваемый при осмотре телефона уничтожил аппарат, разбив о металлическую поверхность стола и разломив руками на части. Также он проглотил две сим-карты, тем самым вмешался в деятельность следователя», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона. В настоящее время расследование по делу завершено, обвинительное заключение утверждено, материалы направлены в суд для рассмотрения по существу. Мужчине грозит лишение свободы на срок до пяти лет. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Варненском районе Челябинской области местный житель, доставленный в изолятор временного содержания по делу об умышленном повреждении чужого имущества, не согласившись с обвинениями, разбил собственный телефон и проглотил находящиеся в нем сим-карты. Как сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона, теперь его будут судить за воспрепятствование производству предварительного расследования. «Находясь в апреле 2024 года в помещении изолятора временного содержания, подозреваемый при осмотре телефона уничтожил аппарат, разбив о металлическую поверхность стола и разломив руками на части. Также он проглотил две сим-карты, тем самым вмешался в деятельность следователя», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона. В настоящее время расследование по делу завершено, обвинительное заключение утверждено, материалы направлены в суд для рассмотрения по существу. Мужчине грозит лишение свободы на срок до пяти лет.