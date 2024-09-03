Челябинец в изоляторе разбил свой телефон и проглотил сим-карты

В Варненском районе Челябинской области местный житель, доставленный в изолятор временного содержания по делу об умышленном повреждении чужого имущества, не согласившись с обвинениями, разбил собственный телефон и проглотил находящиеся в нем сим-карты. Как сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона, теперь его будут судить за воспрепятствование производству предварительного расследования.
«Находясь в апреле 2024 года в помещении изолятора временного содержания, подозреваемый при осмотре телефона уничтожил аппарат, разбив о металлическую поверхность стола и разломив руками на части. Также он проглотил две сим-карты, тем самым вмешался в деятельность следователя», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона.
В настоящее время расследование по делу завершено, обвинительное заключение утверждено, материалы направлены в суд для рассмотрения по существу. Мужчине грозит лишение свободы на срок до пяти лет.
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