Названа дата первого матча «Автомобилиста» на новой арене в Екатеринбурге. Фото

Первый матч «Автомобилиста» на новой УГМК-арене пройдет весной 2024 года

03 сентября 2024 в 16:40 Размер текста - 17 +

В декабре арена получит акт о введении в эксплуатацию Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Первый матч хоккейного клуба «Автомобилист» на новой УГМК-арене пройдет 10 марта 2025-го. Игра состоится, если строительные работы закончатся в обозначенные сроки. Об этом рассказал директор команды Максим Рябков, передает корреспондент URA.RU. «Сейчас выработана со строителями и КХЛ дорожная карта. Это стандартный документ, который отслеживает график выполнения работ перед запуском всех новых арен. Согласно карте, самым оптимистичным сценарием является проведение матчей лиги на УГМК-арене, начиная с 10 марта. Для этого нужно, чтобы обошлось без форс-мажоров», — поделился Рябков Он заявил, что со строительными работами «практически полный порядок». На данный момент идет чистовая отделка, которую завершат к концу сентября. Объект должен получить акт о введении в эксплуатацию в декабре этого года. С января руководство будет добиваться остальных разрешений и введения арены в реестр Министерства спорта РФ. Ранее директор «Автомобилиста» уже говорил о техническом вводе ледового стадиона в декабре этого года, а первый матч должен был пройти в плей-офф нового сезона. По нынешнему сценарию, уже последние шесть матчей регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) сыграют на УГМК-арене. Фото: Александр Стародумов / URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Первый матч хоккейного клуба «Автомобилист» на новой УГМК-арене пройдет 10 марта 2025-го. Игра состоится, если строительные работы закончатся в обозначенные сроки. Об этом рассказал директор команды Максим Рябков, передает корреспондент URA.RU. «Сейчас выработана со строителями и КХЛ дорожная карта. Это стандартный документ, который отслеживает график выполнения работ перед запуском всех новых арен. Согласно карте, самым оптимистичным сценарием является проведение матчей лиги на УГМК-арене, начиная с 10 марта. Для этого нужно, чтобы обошлось без форс-мажоров», — поделился Рябков Он заявил, что со строительными работами «практически полный порядок». На данный момент идет чистовая отделка, которую завершат к концу сентября. Объект должен получить акт о введении в эксплуатацию в декабре этого года. С января руководство будет добиваться остальных разрешений и введения арены в реестр Министерства спорта РФ. Ранее директор «Автомобилиста» уже говорил о техническом вводе ледового стадиона в декабре этого года, а первый матч должен был пройти в плей-офф нового сезона. По нынешнему сценарию, уже последние шесть матчей регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) сыграют на УГМК-арене.