Первый матч хоккейного клуба «Автомобилист» на новой УГМК-арене пройдет 10 марта 2025-го. Игра состоится, если строительные работы закончатся в обозначенные сроки. Об этом рассказал директор команды Максим Рябков, передает корреспондент URA.RU.
«Сейчас выработана со строителями и КХЛ дорожная карта. Это стандартный документ, который отслеживает график выполнения работ перед запуском всех новых арен. Согласно карте, самым оптимистичным сценарием является проведение матчей лиги на УГМК-арене, начиная с 10 марта. Для этого нужно, чтобы обошлось без форс-мажоров», — поделился Рябков
Он заявил, что со строительными работами «практически полный порядок». На данный момент идет чистовая отделка, которую завершат к концу сентября. Объект должен получить акт о введении в эксплуатацию в декабре этого года. С января руководство будет добиваться остальных разрешений и введения арены в реестр Министерства спорта РФ.
Ранее директор «Автомобилиста» уже говорил о техническом вводе ледового стадиона в декабре этого года, а первый матч должен был пройти в плей-офф нового сезона. По нынешнему сценарию, уже последние шесть матчей регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) сыграют на УГМК-арене.
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