Аналитики назвали самую популярную страну для путешествий у туристов ХМАО

Чаще всего жители ХМАО путешествовали летом в Казахстан. Об этом URA.RU рассказали аналитики «Мегафона».
«Самой популярной страной стал Казахстан: ее выбирал каждый пятый житель региона. В топ-5 также вошли Турция, Абхазия, Азербайджан, Киргизия. Число поездок в страны СНГ оказалось больше, чем суммарный турпоток в страны Европы, Азии, Африки, Северной и Южной Америки», — говорится в исследовании.
По сравнению с прошлым годом, югорчане чаще отдыхали в Азии — турпоток вырос на 67%. В числе популярных стран оказались Китай, Вьетнам и Таиланд. А среди африканских стран лидирует Египет. «В Европе в топ-5 по числу путешественников из региона вошли Румыния, Болгария, Литва, Греция, Италия», — добавляют аналитики.
Ранее URA.RU рассказывало, где жители ХМАО собираются отдыхать осенью. По данным портала SuperJob, только 5% югорчан решили отправиться за границу.
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