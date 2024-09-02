02 сентября 2024

Аналитики назвали самую популярную страну для путешествий у туристов ХМАО

«Мегафон»: каждый пятый житель ХМАО путешествовал летом в Казахстан
© Служба новостей «URA.RU»
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Югорчане чаще всего ездили летом в Казахстан
Югорчане чаще всего ездили летом в Казахстан Фото:

Чаще всего жители ХМАО путешествовали летом в Казахстан. Об этом URA.RU рассказали аналитики «Мегафона».

«Самой популярной страной стал Казахстан: ее выбирал каждый пятый житель региона. В топ-5 также вошли Турция, Абхазия, Азербайджан, Киргизия. Число поездок в страны СНГ оказалось больше, чем суммарный турпоток в страны Европы, Азии, Африки, Северной и Южной Америки», — говорится в исследовании.

По сравнению с прошлым годом, югорчане чаще отдыхали в Азии — турпоток вырос на 67%. В числе популярных стран оказались Китай, Вьетнам и Таиланд. А среди африканских стран лидирует Египет. «В Европе в топ-5 по числу путешественников из региона вошли Румыния, Болгария, Литва, Греция, Италия», — добавляют аналитики.

Ранее URA.RU рассказывало, где жители ХМАО собираются отдыхать осенью. По данным портала SuperJob, только 5% югорчан решили отправиться за границу.

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Чаще всего жители ХМАО путешествовали летом в Казахстан. Об этом URA.RU рассказали аналитики «Мегафона». «Самой популярной страной стал Казахстан: ее выбирал каждый пятый житель региона. В топ-5 также вошли Турция, Абхазия, Азербайджан, Киргизия. Число поездок в страны СНГ оказалось больше, чем суммарный турпоток в страны Европы, Азии, Африки, Северной и Южной Америки», — говорится в исследовании. По сравнению с прошлым годом, югорчане чаще отдыхали в Азии — турпоток вырос на 67%. В числе популярных стран оказались Китай, Вьетнам и Таиланд. А среди африканских стран лидирует Египет. «В Европе в топ-5 по числу путешественников из региона вошли Румыния, Болгария, Литва, Греция, Италия», — добавляют аналитики. Ранее URA.RU рассказывало, где жители ХМАО собираются отдыхать осенью. По данным портала SuperJob, только 5% югорчан решили отправиться за границу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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