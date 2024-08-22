Эксперты раскрыли, где собираются отдохнуть осенью жители ХМАО

Брать отпуск осенью планируют меньше половины жителей ХМАО. Большинство отпускников, по данным соцопроса портала SuperJob, собирается провести это время дома или на даче, часть планируют поездку по России, и только 5% отправятся за границу.
«В этом году планы на осенний отдых строят 41% жителей ХМАО. Из них 16% проведут отпуск дома, 12% планируют поездку по России, 8% выбирают для отдыха дачу, а 5% отправятся за границу», — сообщил агентству URA.RU исследовательский центр рекрутингового портала SuperJob.
Для путешествий по России жители ХМАО выбирают Краснодарский край, Кавказ и Золотое кольцо. Среди зарубежных направлений лидируют Турция, Египет и Таиланд.
Ранее URA.RU писало, какие направления выбирают жители ХМАО для авиапутешествий. В 2024 году югорчане чаще всего летали из Сургута в Москву, Сочи, Уфу, Санкт-Петербург и Махачкалу.
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