22 августа 2024

Эксперты раскрыли, где собираются отдохнуть осенью жители ХМАО

SuperJob: только 5% жителей ХМАО уедут за границу в осенние отпуска
© Служба новостей «URA.RU»
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Большая часть жителей ХМАО собирается провести осенний отпуск дома
Большая часть жителей ХМАО собирается провести осенний отпуск дома Фото:

Брать отпуск осенью планируют меньше половины жителей ХМАО. Большинство отпускников, по данным соцопроса портала SuperJob, собирается провести это время дома или на даче, часть планируют поездку по России, и только 5% отправятся за границу.

«В этом году планы на осенний отдых строят 41% жителей ХМАО. Из них 16% проведут отпуск дома, 12% планируют поездку по России, 8% выбирают для отдыха дачу, а 5% отправятся за границу», — сообщил агентству URA.RU исследовательский центр рекрутингового портала SuperJob. 

Для путешествий по России жители ХМАО выбирают Краснодарский край, Кавказ и Золотое кольцо. Среди зарубежных направлений лидируют Турция, Египет и Таиланд.

Ранее URA.RU писало, какие направления выбирают жители ХМАО для авиапутешествий. В 2024 году югорчане чаще всего летали из Сургута в Москву, Сочи, Уфу, Санкт-Петербург и Махачкалу.

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Брать отпуск осенью планируют меньше половины жителей ХМАО. Большинство отпускников, по данным соцопроса портала SuperJob, собирается провести это время дома или на даче, часть планируют поездку по России, и только 5% отправятся за границу. «В этом году планы на осенний отдых строят 41% жителей ХМАО. Из них 16% проведут отпуск дома, 12% планируют поездку по России, 8% выбирают для отдыха дачу, а 5% отправятся за границу», — сообщил агентству URA.RU исследовательский центр рекрутингового портала SuperJob.  Для путешествий по России жители ХМАО выбирают Краснодарский край, Кавказ и Золотое кольцо. Среди зарубежных направлений лидируют Турция, Египет и Таиланд. Ранее URA.RU писало, какие направления выбирают жители ХМАО для авиапутешествий. В 2024 году югорчане чаще всего летали из Сургута в Москву, Сочи, Уфу, Санкт-Петербург и Махачкалу.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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