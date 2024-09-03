Челябинский депутат Григорчик намерен дойти до Конституционного суда

03 сентября 2024 в 19:00 Размер текста - 17 +

Дмитрий Григорчик намерен обратиться в Конституционный суд Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Выборы в гордуму Челябинска — 2024 Депутат гордумы Челябинска Дмитрий Григорчик намерен дойти до Конституционного суда, если не сможет доказать право на участие в выборах в Верховном суде РФ. Об этом 3 сентября Григорчик сообщил URA.RU. «На данный момент есть информация о том, что в Верховном суде отказано в рассмотрении моей жалобы. Ждем документы. После этого буду составлять обращение на имя председателя Верховного суда. Если не получится рассмотреть, обращусь в Конституционный суд, чтобы он поставил точку в этом деле», — сообщил Григорчик. Григорчика в июле включила в списки для выдвижения в гордуму Челябинска «Справедливая Россия». Однако в последний момент он вышел из партии и отказался выдвигаться от нее. На выборы по округу №9 он решил идти как самовыдвиженец, что потребовало сбора подписей. Однако территориальный избирком Курчатовского района забраковал документы Григорчика. Григорчик безуспешно пытался оспорить решение комиссии в Курчатовском райсуде, Челябинском областном суде и Седьмом кассационном суде. После этого он обратился в Верховный суд, однако суд отказался передать жалобу для рассмотрения в судебном заседании. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Депутат гордумы Челябинска Дмитрий Григорчик намерен дойти до Конституционного суда, если не сможет доказать право на участие в выборах в Верховном суде РФ. Об этом 3 сентября Григорчик сообщил URA.RU. «На данный момент есть информация о том, что в Верховном суде отказано в рассмотрении моей жалобы. Ждем документы. После этого буду составлять обращение на имя председателя Верховного суда. Если не получится рассмотреть, обращусь в Конституционный суд, чтобы он поставил точку в этом деле», — сообщил Григорчик. Григорчика в июле включила в списки для выдвижения в гордуму Челябинска «Справедливая Россия». Однако в последний момент он вышел из партии и отказался выдвигаться от нее. На выборы по округу №9 он решил идти как самовыдвиженец, что потребовало сбора подписей. Однако территориальный избирком Курчатовского района забраковал документы Григорчика. Григорчик безуспешно пытался оспорить решение комиссии в Курчатовском райсуде, Челябинском областном суде и Седьмом кассационном суде. После этого он обратился в Верховный суд, однако суд отказался передать жалобу для рассмотрения в судебном заседании.