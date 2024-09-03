Сразу три министра и глава Фонда госимущества Украины заявили об отставке

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Верховная Рада в руках оппозиции. Майдан. Киев, верховная рада
Три украинских министра подали заявление на увольнение Фото:

Заявление на освобождении от должности подали три министра Украины и глава Фонда госимущества страны. Об этом ведомство сообщило в своем telegram-канале.

«В Верховную Раду Украины поступили заявления об отставке от: министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александра Камышина, министра юстиции Украины Дениса Малюськи, министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Руслана Стрельца», — говорится в сообщении. Также о желании уйти с поста заявил глава Фонда госимущества Украины Виталий Коваль. В Верховной Раде заявили, что обращения будут рассмотрены на ближайшем пленарном собрании.

Глава Фонда госимущества Украины Виталий Коваль был назначен на должность в ноябре прошлого года. До этого он являлся губернатором Ровенской области.

Ранее украинские СМИ сообщали о возможной отставке заместителя главы офиса президента Украина Ермака Ростислава Шурмы. Отмечается, что на место Шурмы может быть Александр Камышин, который подал заявление на увольнение с поста министра по вопросам стратегических отраслей промышленности.

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Заявление на освобождении от должности подали три министра Украины и глава Фонда госимущества страны. Об этом ведомство сообщило в своем telegram-канале. «В Верховную Раду Украины поступили заявления об отставке от: министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александра Камышина, министра юстиции Украины Дениса Малюськи, министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Руслана Стрельца», — говорится в сообщении. Также о желании уйти с поста заявил глава Фонда госимущества Украины Виталий Коваль. В Верховной Раде заявили, что обращения будут рассмотрены на ближайшем пленарном собрании. Глава Фонда госимущества Украины Виталий Коваль был назначен на должность в ноябре прошлого года. До этого он являлся губернатором Ровенской области. Ранее украинские СМИ сообщали о возможной отставке заместителя главы офиса президента Украина Ермака Ростислава Шурмы. Отмечается, что на место Шурмы может быть Александр Камышин, который подал заявление на увольнение с поста министра по вопросам стратегических отраслей промышленности.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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