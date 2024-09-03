Опубликованы кадры с подозреваемым в убийстве 11-летней школьницы из Тагила

03 сентября 2024 в 19:52 Размер текста - 17 +

Представитель МВД показал подозреваемого в убийстве Насти Якиной Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета В Нижнем Тагиле нашли убитой пропавшую 11-летнюю школьницу Появилось видео с Владимиром Александровым, которого подозревают в убийстве 11-летней Насти Якиной из Нижнего Тагила. Кадры с мужчиной опубликовала представитель МВД Ирина Волк. «На видео — предполагаемый подозреваемый в совершении особо тяжкого преступления», — написала Волк в своем telegram-канале. Судя по кадрам, Александрова в военной форме и наручниках заводят в кабинет. Школьница пропала 31 августа, ее нашли мертвой на четвертые сутки поисков в подвале общежития. После исчезновения Насти подозреваемого поймали в одном из аэропортов Москвы — он хотел отправиться на СВО. Подробности о происшествии — в сюжете URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Появилось видео с Владимиром Александровым, которого подозревают в убийстве 11-летней Насти Якиной из Нижнего Тагила. Кадры с мужчиной опубликовала представитель МВД Ирина Волк. «На видео — предполагаемый подозреваемый в совершении особо тяжкого преступления», — написала Волк в своем telegram-канале. Судя по кадрам, Александрова в военной форме и наручниках заводят в кабинет. Школьница пропала 31 августа, ее нашли мертвой на четвертые сутки поисков в подвале общежития. После исчезновения Насти подозреваемого поймали в одном из аэропортов Москвы — он хотел отправиться на СВО. Подробности о происшествии — в сюжете URA.RU.