Опубликованы кадры с подозреваемым в убийстве 11-летней школьницы из Тагила

Появилось видео с Владимиром Александровым, которого подозревают в убийстве 11-летней Насти Якиной из Нижнего Тагила. Кадры с мужчиной опубликовала представитель МВД Ирина Волк.
«На видео — предполагаемый подозреваемый в совершении особо тяжкого преступления», — написала Волк в своем telegram-канале. Судя по кадрам, Александрова в военной форме и наручниках заводят в кабинет.
Школьница пропала 31 августа, ее нашли мертвой на четвертые сутки поисков в подвале общежития. После исчезновения Насти подозреваемого поймали в одном из аэропортов Москвы — он хотел отправиться на СВО. Подробности о происшествии — в сюжете URA.RU.
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