Опубликованы кадры с подозреваемым в убийстве 11-летней школьницы из Тагила

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Представитель МВД показал подозреваемого в убийстве Насти Якиной Фото:
новость из сюжета
В Нижнем Тагиле нашли убитой пропавшую 11-летнюю школьницу

Появилось видео с Владимиром Александровым, которого подозревают в убийстве 11-летней Насти Якиной из Нижнего Тагила. Кадры с мужчиной опубликовала представитель МВД Ирина Волк.

«На видео — предполагаемый подозреваемый в совершении особо тяжкого преступления», — написала Волк в своем telegram-канале. Судя по кадрам, Александрова в военной форме и наручниках заводят в кабинет.

Школьница пропала 31 августа, ее нашли мертвой на четвертые сутки поисков в подвале общежития. После исчезновения Насти подозреваемого поймали в одном из аэропортов Москвы — он хотел отправиться на СВО. Подробности о происшествии — в сюжете URA.RU.

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Появилось видео с Владимиром Александровым, которого подозревают в убийстве 11-летней Насти Якиной из Нижнего Тагила. Кадры с мужчиной опубликовала представитель МВД Ирина Волк. «На видео — предполагаемый подозреваемый в совершении особо тяжкого преступления», — написала Волк в своем telegram-канале. Судя по кадрам, Александрова в военной форме и наручниках заводят в кабинет. Школьница пропала 31 августа, ее нашли мертвой на четвертые сутки поисков в подвале общежития. После исчезновения Насти подозреваемого поймали в одном из аэропортов Москвы — он хотел отправиться на СВО. Подробности о происшествии — в сюжете URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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