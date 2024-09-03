В ХМАО почтили память жертв терроризма

Жители ХМАО возложили цветы к мемориалам и почтили память погибших от рук террористов. Глава округа Руслан Кухарук вспомнил о трагедии в Беслане и теракте в подмосковском «Крокусе» и призвал югорчан к единству.
«Югра, как и вся Россия, сплотилась, чтобы почтить память погибших от рук террористов. Мы вспоминаем страшные события в Беслане, унесшие жизни 334 человек — взрослых и детей. Мы вспоминаем теракт в „Крокус Сити Холле“, захват заложников в Театральном центре на Дубровке, преступления против человечества в Донбассе. Для нас это символ боли и утраты, призыв к миру и единству», — написал врио губернатора ХМАО в своем telegram-канале.
Ранее URA.RU рассказывало о группе террористов, открывших стрельбу в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Подмосковье. Трагедия произошла перед концертом группы «Пикник». Погибли 143 человека, еще почти две сотни человек пострадали. Огонь из автоматов открыли люди в камуфляжной форме, их задержали силовики.
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