В Тверской области на трассе М-11 «Нева» произошло серьезное ДТП с бензовозом, он взорвался и это повлекло за собой пожар, видимый за несколько километров от места происшествия. Сам водитель бензовоза погиб, а движение в сторону Санкт-Петербурга перекрыто.
«Прямо на проезжей части взорвался бензовоз, пожар виден за несколько километров», — передает Life.ru слова очевидцев. Огонь растянулся по всей дороге, на данный момент неизвестно, сколько машин находится в дымовой завесе. Движение в сторону Санкт-Петербурга перекрыто, информация о раненых уточняется. По предварительной информации, перед взрывом и возгоранием произошло ДТП рядом с деревней Изворотень Калининского района.
Фото: telegram-канал Управления МВД России по Тверской области https://t.me/mvd_tver/1989
Фото: telegram-канал Управления МВД России по Тверской области https://t.me/mvd_tver/1989
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В Тверской области на трассе М-11 «Нева» произошло серьезное ДТП с бензовозом, он взорвался и это повлекло за собой пожар, видимый за несколько километров от места происшествия. Сам водитель бензовоза погиб, а движение в сторону Санкт-Петербурга перекрыто. «Прямо на проезжей части взорвался бензовоз, пожар виден за несколько километров», — передает Life.ru слова очевидцев. Огонь растянулся по всей дороге, на данный момент неизвестно, сколько машин находится в дымовой завесе. Движение в сторону Санкт-Петербурга перекрыто, информация о раненых уточняется. По предварительной информации, перед взрывом и возгоранием произошло ДТП рядом с деревней Изворотень Калининского района.