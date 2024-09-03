В Тверской области гигантская стена огня перекрыла трассу М-11 «Нева». Видео

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Пожар, Шоссе Тюнина. Курган, дым, пожар, задымление, шоссе тюнина, смог
На трассе М-11 «Нева» взорвался бензовоз, его водитель погиб (архивное фото) Фото:

В Тверской области на трассе М-11 «Нева» произошло серьезное ДТП с бензовозом, он взорвался и это повлекло за собой пожар, видимый за несколько километров от места происшествия. Сам водитель бензовоза погиб, а движение в сторону Санкт-Петербурга перекрыто.

«Прямо на проезжей части взорвался бензовоз, пожар виден за несколько километров», — передает Life.ru слова очевидцев. Огонь растянулся по всей дороге, на данный момент неизвестно, сколько машин находится в дымовой завесе. Движение в сторону Санкт-Петербурга перекрыто, информация о раненых уточняется. По предварительной информации, перед взрывом и возгоранием произошло ДТП рядом с деревней Изворотень Калининского района.

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В Тверской области на трассе М-11 «Нева» произошло серьезное ДТП с бензовозом, он взорвался и это повлекло за собой пожар, видимый за несколько километров от места происшествия. Сам водитель бензовоза погиб, а движение в сторону Санкт-Петербурга перекрыто. «Прямо на проезжей части взорвался бензовоз, пожар виден за несколько километров», — передает Life.ru слова очевидцев. Огонь растянулся по всей дороге, на данный момент неизвестно, сколько машин находится в дымовой завесе. Движение в сторону Санкт-Петербурга перекрыто, информация о раненых уточняется. По предварительной информации, перед взрывом и возгоранием произошло ДТП рядом с деревней Изворотень Калининского района.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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