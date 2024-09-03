Вице-премьер по вопросам европейской интеграции Украины подала в отставку

Украинский вице-премьер Ольга Стефанишина подала в отставку. Об этом заявил спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук.
«Заявление будет рассмотрено на одном из ближайших пленарных заседаний», — написал Стефанчук в соцсетях. Дата рассмотрения заявления пока не уточняется.
Ранее Стефанчук сообщил о поданных прошениях об отставке от трех других министров: министра юстиции Дениса Малюськи, министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Александра Камышина и министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Руслана Стрельца.
Также сообщалось, что на Украине ожидается «большая перезагрузка»» кабинета министров. По словам, главы фракции Слуга народа» в Верховной Раде Давида Арахамии большая перезагрузка кабмина ожидается в ближайшие дни.
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