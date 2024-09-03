Вице-премьер по вопросам европейской интеграции Украины подала в отставку

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Украинский вице-премьер Ольга Стефанишина подала в отставку. Об этом заявил спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук.

«Заявление будет рассмотрено на одном из ближайших пленарных заседаний», — написал Стефанчук в соцсетях. Дата рассмотрения заявления пока не уточняется.

Ранее Стефанчук сообщил о поданных прошениях об отставке от трех других министров: министра юстиции Дениса Малюськи, министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Александра Камышина и министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Руслана Стрельца.

Также сообщалось, что на Украине ожидается «большая перезагрузка»» кабинета министров. По словам, главы фракции Слуга народа» в Верховной Раде Давида Арахамии  большая перезагрузка кабмина ожидается в ближайшие дни. 

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Украинский вице-премьер Ольга Стефанишина подала в отставку. Об этом заявил спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук. «Заявление будет рассмотрено на одном из ближайших пленарных заседаний», — написал Стефанчук в соцсетях. Дата рассмотрения заявления пока не уточняется. Ранее Стефанчук сообщил о поданных прошениях об отставке от трех других министров: министра юстиции Дениса Малюськи, министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Александра Камышина и министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Руслана Стрельца. Также сообщалось, что на Украине ожидается «большая перезагрузка»» кабинета министров. По словам, главы фракции Слуга народа» в Верховной Раде Давида Арахамии  большая перезагрузка кабмина ожидается в ближайшие дни. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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