На Украине анонсировали массовое увольнение министров

На Украине ожидается «большая перезагрузка» кабинета министров. Об этом заявил глава фракции президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» в Верховной Раде Давид Арахамия.
«Как и обещали, большую перезагрузку правительства уже можно ожидать на этой неделе. Более 50% штатной численности кабинета министров изменится», — написал Арахамия в своем telegram-канале.
URA.RU сообщало, что министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин, министр юстиции Денис Малюська и министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Руслан Стрелец подали заявления об отставке. Также заявил о желании уйти с поста глава Фонда госимущества Виталий Коваль.
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