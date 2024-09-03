На Украине анонсировали массовое увольнение министров

Арахамия: кабинет министров Украины ждет большая перезагрузка

03 сентября 2024 в 23:01 Размер текста - 17 +

Украинское правительство ждут увольнения и назначения в ближайшие два дня Фото: Официальный сайт президента Украины На Украине ожидается «большая перезагрузка» кабинета министров. Об этом заявил глава фракции президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» в Верховной Раде Давид Арахамия. «Как и обещали, большую перезагрузку правительства уже можно ожидать на этой неделе. Более 50% штатной численности кабинета министров изменится», — написал Арахамия в своем telegram-канале. URA.RU сообщало, что министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин, министр юстиции Денис Малюська и министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Руслан Стрелец подали заявления об отставке. Также заявил о желании уйти с поста глава Фонда госимущества Виталий Коваль. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На Украине ожидается «большая перезагрузка» кабинета министров. Об этом заявил глава фракции президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» в Верховной Раде Давид Арахамия. «Как и обещали, большую перезагрузку правительства уже можно ожидать на этой неделе. Более 50% штатной численности кабинета министров изменится», — написал Арахамия в своем telegram-канале. URA.RU сообщало, что министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин, министр юстиции Денис Малюська и министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Руслан Стрелец подали заявления об отставке. Также заявил о желании уйти с поста глава Фонда госимущества Виталий Коваль.