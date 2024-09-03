На Украине анонсировали массовое увольнение министров

Арахамия: кабинет министров Украины ждет большая перезагрузка
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Украинское правительство ждут увольнения и назначения в ближайшие два дня Фото:

На Украине ожидается «большая перезагрузка» кабинета министров. Об этом заявил глава фракции президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» в Верховной Раде Давид Арахамия.

«Как и обещали, большую перезагрузку правительства уже можно ожидать на этой неделе. Более 50% штатной численности кабинета министров изменится», — написал Арахамия в своем telegram-канале.

URA.RU сообщало, что министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин, министр юстиции Денис Малюська и министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Руслан Стрелец подали заявления об отставке. Также заявил о желании уйти с поста глава Фонда госимущества Виталий Коваль.

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На Украине ожидается «большая перезагрузка» кабинета министров. Об этом заявил глава фракции президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» в Верховной Раде Давид Арахамия. «Как и обещали, большую перезагрузку правительства уже можно ожидать на этой неделе. Более 50% штатной численности кабинета министров изменится», — написал Арахамия в своем telegram-канале. URA.RU сообщало, что министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин, министр юстиции Денис Малюська и министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Руслан Стрелец подали заявления об отставке. Также заявил о желании уйти с поста глава Фонда госимущества Виталий Коваль.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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