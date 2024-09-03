В Перми на несколько недель запретят движение автомобилей

03 сентября 2024 в 23:39 Размер текста - 17 +

Движение запрещено из-за строительства тепловых сетей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Перми с 4 по 30 сентября будет запрещено движение автомобилей по улице Свердловская. Об этом сообщили в пресс-службе министерства транспорта Пермского края. «В Перми с 00:00 4 сентября до 00:00 30 сентября будет прекращено движение автомобилей по улице Свердловская (от улицы Окулова до Монастырской). Проезд к объектам, расположенным в зоне проведения работ, будет обеспечен подрядной организацией», — сообщили в telegram-канале министерства. Ограничение вводится для обеспечения безопасности дорожного движения при строительстве тепловой сети. Водителей просят с пониманием отнестись к ситуации и заранее планировать маршрут поездок. Сообщалось, что на участке дороги М-7 «Волга» в районе моста через Сюзьву в Пермском крае будет ограничено движение. Ограничения введены до 6 сентября, а на данном участке введено реверсивное движение. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Перми с 4 по 30 сентября будет запрещено движение автомобилей по улице Свердловская. Об этом сообщили в пресс-службе министерства транспорта Пермского края. «В Перми с 00:00 4 сентября до 00:00 30 сентября будет прекращено движение автомобилей по улице Свердловская (от улицы Окулова до Монастырской). Проезд к объектам, расположенным в зоне проведения работ, будет обеспечен подрядной организацией», — сообщили в telegram-канале министерства. Ограничение вводится для обеспечения безопасности дорожного движения при строительстве тепловой сети. Водителей просят с пониманием отнестись к ситуации и заранее планировать маршрут поездок. Сообщалось, что на участке дороги М-7 «Волга» в районе моста через Сюзьву в Пермском крае будет ограничено движение. Ограничения введены до 6 сентября, а на данном участке введено реверсивное движение.