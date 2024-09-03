В Перми на несколько недель запретят движение автомобилей

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Объезд по строительству дорог с Кожевниковым Николаем. Челябинск, знак, движение запрещено, кирпич
Движение запрещено из-за строительства тепловых сетей Фото:

В Перми с 4 по 30 сентября будет запрещено движение автомобилей по улице Свердловская. Об этом сообщили в пресс-службе министерства транспорта Пермского края.

«В Перми с 00:00 4 сентября до 00:00 30 сентября будет прекращено движение автомобилей по улице Свердловская (от улицы Окулова до Монастырской). Проезд к объектам, расположенным в зоне проведения работ, будет обеспечен подрядной организацией», — сообщили в telegram-канале министерства.

Ограничение вводится для обеспечения безопасности дорожного движения при строительстве тепловой сети. Водителей просят с пониманием отнестись к ситуации и заранее планировать маршрут поездок.

Сообщалось, что на участке дороги М-7 «Волга» в районе моста через Сюзьву в Пермском крае будет ограничено движение. Ограничения введены до 6 сентября, а на данном участке введено реверсивное движение.

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В Перми с 4 по 30 сентября будет запрещено движение автомобилей по улице Свердловская. Об этом сообщили в пресс-службе министерства транспорта Пермского края. «В Перми с 00:00 4 сентября до 00:00 30 сентября будет прекращено движение автомобилей по улице Свердловская (от улицы Окулова до Монастырской). Проезд к объектам, расположенным в зоне проведения работ, будет обеспечен подрядной организацией», — сообщили в telegram-канале министерства. Ограничение вводится для обеспечения безопасности дорожного движения при строительстве тепловой сети. Водителей просят с пониманием отнестись к ситуации и заранее планировать маршрут поездок. Сообщалось, что на участке дороги М-7 «Волга» в районе моста через Сюзьву в Пермском крае будет ограничено движение. Ограничения введены до 6 сентября, а на данном участке введено реверсивное движение.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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