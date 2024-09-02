В Прикамье на трассе М-7 «Волга» у моста через реку Сюзьва ограничат движение

Ограничения вводят на несколько дней
На территории Пермского края на участке дороги М-7 «Волга» в районе моста через Сюзьву будет ограничено движение. Об этом предупредила пресс-служба минтранспорта региона.
«До 6 сентября будет ограничено движение транспорта на автодороге М-7 „Волга“ в районе моста через реку Сюзьва. На данном участке вводится реверсивное движение», — написано в telegram-канале ведомства.
Водителей попросили с пониманием отнестись к ограничению. Автовладельцам рекомендовали заранее продумывать маршрут и выбирать пути объезда.
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