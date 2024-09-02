В Прикамье на трассе М-7 «Волга» у моста через реку Сюзьва ограничат движение

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Ограничения вводят на несколько дней
Ограничения вводят на несколько дней Фото:

На территории Пермского края на участке дороги М-7 «Волга» в районе моста через Сюзьву будет ограничено движение. Об этом предупредила пресс-служба минтранспорта региона.

«До 6 сентября будет ограничено движение транспорта на автодороге М-7 „Волга“ в районе моста через реку Сюзьва. На данном участке вводится реверсивное движение», — написано в telegram-канале ведомства.

Водителей попросили с пониманием отнестись к ограничению. Автовладельцам рекомендовали заранее продумывать маршрут и выбирать пути объезда.

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На территории Пермского края на участке дороги М-7 «Волга» в районе моста через Сюзьву будет ограничено движение. Об этом предупредила пресс-служба минтранспорта региона. «До 6 сентября будет ограничено движение транспорта на автодороге М-7 „Волга“ в районе моста через реку Сюзьва. На данном участке вводится реверсивное движение», — написано в telegram-канале ведомства. Водителей попросили с пониманием отнестись к ограничению. Автовладельцам рекомендовали заранее продумывать маршрут и выбирать пути объезда.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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