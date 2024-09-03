Целое село под Каменском-Уральским атаковали насекомые из-за фабрики рядом. Фото

04 сентября 2024 в 00:50 Размер текста - 17 +

Из-за мух жители села нацелены обратиться в Роспотребнадзор и Прокуратуру Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Жители села Сосновское (Каменский городской округ, Свердловская область) массово жалуются на огромное количество мух, которые появляются якобы из-за вывоза с птицефабрики помета птиц на близлежащие поля. При этом на самом предприятии заявляют, что все процессы осуществляется в соответствии с нормативными документами, а мухи на фотографиях — «домашние». Об этом URA.RU рассказал общественник Александр Бахирев. «Обращаемся к Вам от лица жителей села Сосновское… В наших населенных пунктах сложилась критичная ситуация из-за нашествия мух в огромных количествах. Причина появления мух очевидна жителям — вывоз помета птиц на близлежащие к селам поля в свежем виде. Последствия нашествия мух ощутимы для каждого жителя… мухи находятся везде, они заполняют жилые дома, улицы, детские площадки, муниципальные учреждения, школу, детский сад. Сетки на окнах не спасают, мухи проникают в дома, мешают нормальной жизни», — сказано в коллективном письме, с которым ознакомился корреспондент URA.RU. В свою очередь, АО «Птицефабрика Свердловская» подтверждает, что внесение побочных продуктов животноводства на сельскохозяйственные земли осуществляется в соответствии с нормативными документами. По их словам, все процессы проходят с соблюдением санитарных норм и безопасности, подтвержденной лабораторными исследованиями, на расстояние не менее 300 метров от границ поселений. Относительно предоставленных фотографий мух птицефабрика сообщает, что на них запечатлены «домашние» и «осенние жигалки». «Мухи не привередливы к условиям своего обитания, они встречается по всему миру», — сказано в ответном письме. Жители села нацелены обратиться в Роспотребнадзор и Прокуратуру. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием к АО «Птицефабрика Свердловская». Ответ будет опубликован, как только поступит. Александр Бахирев Фото: Александр Бахирев Фото: Александр Бахирев Фото: Александр Бахирев Фото: Александр Бахирев Фото: Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жители села Сосновское (Каменский городской округ, Свердловская область) массово жалуются на огромное количество мух, которые появляются якобы из-за вывоза с птицефабрики помета птиц на близлежащие поля. При этом на самом предприятии заявляют, что все процессы осуществляется в соответствии с нормативными документами, а мухи на фотографиях — «домашние». Об этом URA.RU рассказал общественник Александр Бахирев. «Обращаемся к Вам от лица жителей села Сосновское… В наших населенных пунктах сложилась критичная ситуация из-за нашествия мух в огромных количествах. Причина появления мух очевидна жителям — вывоз помета птиц на близлежащие к селам поля в свежем виде. Последствия нашествия мух ощутимы для каждого жителя… мухи находятся везде, они заполняют жилые дома, улицы, детские площадки, муниципальные учреждения, школу, детский сад. Сетки на окнах не спасают, мухи проникают в дома, мешают нормальной жизни», — сказано в коллективном письме, с которым ознакомился корреспондент URA.RU. В свою очередь, АО «Птицефабрика Свердловская» подтверждает, что внесение побочных продуктов животноводства на сельскохозяйственные земли осуществляется в соответствии с нормативными документами. По их словам, все процессы проходят с соблюдением санитарных норм и безопасности, подтвержденной лабораторными исследованиями, на расстояние не менее 300 метров от границ поселений. Относительно предоставленных фотографий мух птицефабрика сообщает, что на них запечатлены «домашние» и «осенние жигалки». «Мухи не привередливы к условиям своего обитания, они встречается по всему миру», — сказано в ответном письме. Жители села нацелены обратиться в Роспотребнадзор и Прокуратуру. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием к АО «Птицефабрика Свердловская». Ответ будет опубликован, как только поступит.