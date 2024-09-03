Telegraph назвала вероятного победителя на выборах президента в США

Telegraph: у Харрис больше шансов победить на выборах в США

04 сентября 2024 в 01:26 Размер текста - 17 +

Опрос Telegraph впервые говорит о том, что Харрис станет следующим президентом США Фото: Official White House / Carlos Fyfe новость из сюжета Выборы президента США в 2024 году Социологическое исследование предсказывает победу Камалы Харрис от Демократической партии на предстоящих президентских выборах в США в ноябре. Об этом пишет газета The Daily Telegraph. «Согласно первому опросу, проведенному Telegraph в колеблющихся штатах, Камала Харрис уверенно идет к победе на президентских выборах в США в этом году», — сказано в тексте. Опрос показывает, что Харрис может выиграть в ключевых колеблющихся штатах, таких как Пенсильвания, Висконсин и Мичиган, что даст ей достаточное количество голосов выборщиков для победы. В то же время Дональд Трамп, кандидат от Республиканской партии и бывший президент, может победить в Аризоне, Джорджии и Северной Каролине. В Неваде результаты опроса показали равное количество поддержки для обоих кандидатов. Если результаты голосования в остальных штатах останутся такими же, как в 2020 году, Харрис сможет набрать необходимые для победы 270 голосов выборщиков, в то время как Трамп получит 262. Однако Трамп все еще имеет шанс на победу, если он сможет выиграть в Северной Каролине, Джорджии и в Пенсильвании, где результаты могут быть решающими. В ноябре состоятся президентские выборы в США, на пост главы государства претендуют Дональд Трамп и Камала Харрис, которая вступила в гонку после отказа от участия действующего президента Джо Байдена. Трамп ранее утверждал, что Харрис избегала дебатов с ним. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Социологическое исследование предсказывает победу Камалы Харрис от Демократической партии на предстоящих президентских выборах в США в ноябре. Об этом пишет газета The Daily Telegraph. «Согласно первому опросу, проведенному Telegraph в колеблющихся штатах, Камала Харрис уверенно идет к победе на президентских выборах в США в этом году», — сказано в тексте. Опрос показывает, что Харрис может выиграть в ключевых колеблющихся штатах, таких как Пенсильвания, Висконсин и Мичиган, что даст ей достаточное количество голосов выборщиков для победы. В то же время Дональд Трамп, кандидат от Республиканской партии и бывший президент, может победить в Аризоне, Джорджии и Северной Каролине. В Неваде результаты опроса показали равное количество поддержки для обоих кандидатов. Если результаты голосования в остальных штатах останутся такими же, как в 2020 году, Харрис сможет набрать необходимые для победы 270 голосов выборщиков, в то время как Трамп получит 262. Однако Трамп все еще имеет шанс на победу, если он сможет выиграть в Северной Каролине, Джорджии и в Пенсильвании, где результаты могут быть решающими. В ноябре состоятся президентские выборы в США, на пост главы государства претендуют Дональд Трамп и Камала Харрис, которая вступила в гонку после отказа от участия действующего президента Джо Байдена. Трамп ранее утверждал, что Харрис избегала дебатов с ним.