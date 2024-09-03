Командир из ХМАО уничтожил пулеметные точки ВСУ ручным гранатометом

Сургутянин Игорь Кононенко, являющийся командиром штурмовой группы в звании младшего лейтенанта, уничтожил две пулеметных точки Вооруженных сил Украины (ВСУ), используя ручной гранатомет. Это произошло под огнем врага на Авдеевском направлении.
«Игорь вместе со своим подразделением выполняет боевые задачи по штурму опорных пунктов противника на авдеевском направлении. Так, в результате выполнения одной из поставленных задач по освобождению и закреплению на стратегически важном участке в районе „Милицейских дач“ самоотверженно и мужественно уничтожил две вражеские пулеметные точки, применив ручной противотанковый гранатомет (РПГ-7)», -сообщил telegram-канал «Югра солдату».
Эти точки были крайне опасны для группы, так как они применяли БПЛА и кассетные боеприпасы. Благодаря действиям югорчанина, команда смогла прорваться на 200 метров.
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