Суд арестовал имущество ГК «Пикет» по делу о поставке бронежилетов

04 сентября 2024 в 06:01 Размер текста - 17 +

Суд арестовал земельные участки и нежилое здание компании Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Уголовные дела в Минобороны России Имущество группы компаний «Пикет» было арестовано по решению суда в связи с расследованием дела о поставке некачественных бронежилетов для российских войск. Сведения об аресте основаны на данных судебных документов, как сообщает РИА Новости. «Следствием установлено, что имущество ООО „ГК ‚Пикет‘“, включая доли в уставных капиталах пяти компаний, земельные участки и нежилое здание, а также денежные средства на банковских счетах, было приобретено за счет средств, полученных преступным путем от выполнения контракта», — указывается в сообщении РИА Новости. По данным следствия, ГК «Пикет» владеет значительными активами, в том числе от 25 до 99% долей в уставных капиталах пяти компаний. Также владеет тремя земельными участками общей площадью до 2,5 тысячи квадратных метров и нежилым зданием площадью 1265,7 квадратных метра. Кроме того, на более чем 20 банковских счетах компании находятся денежные средства. Ранее суд отправил под арест поставщика средств защиты для Минобороны РФ — главу группы компаний «Пикет» Андрея Есипова. В СИЗО он пробудет два месяца. Кроме того, СК предъявил обвинения девятерым лицам в поставке некачественных бронежилетов для нужд Минобороны. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Имущество группы компаний «Пикет» было арестовано по решению суда в связи с расследованием дела о поставке некачественных бронежилетов для российских войск. Сведения об аресте основаны на данных судебных документов, как сообщает РИА Новости. «Следствием установлено, что имущество ООО „ГК ‚Пикет‘“, включая доли в уставных капиталах пяти компаний, земельные участки и нежилое здание, а также денежные средства на банковских счетах, было приобретено за счет средств, полученных преступным путем от выполнения контракта», — указывается в сообщении РИА Новости. По данным следствия, ГК «Пикет» владеет значительными активами, в том числе от 25 до 99% долей в уставных капиталах пяти компаний. Также владеет тремя земельными участками общей площадью до 2,5 тысячи квадратных метров и нежилым зданием площадью 1265,7 квадратных метра. Кроме того, на более чем 20 банковских счетах компании находятся денежные средства. Ранее суд отправил под арест поставщика средств защиты для Минобороны РФ — главу группы компаний «Пикет» Андрея Есипова. В СИЗО он пробудет два месяца. Кроме того, СК предъявил обвинения девятерым лицам в поставке некачественных бронежилетов для нужд Минобороны.