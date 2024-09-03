03 сентября 2024

Суд арестовал имущество ГК «Пикет» по делу о поставке бронежилетов

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Свердловские зарисовки. Екатеринбург , дворец правосудия, свердловский областной суд
Суд арестовал земельные участки и нежилое здание компании Фото:
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Уголовные дела в Минобороны России

Имущество группы компаний «Пикет» было арестовано по решению суда в связи с расследованием дела о поставке некачественных бронежилетов для российских войск. Сведения об аресте основаны на данных судебных документов, как сообщает РИА Новости.

«Следствием установлено, что имущество ООО „ГК ‚Пикет‘“, включая доли в уставных капиталах пяти компаний, земельные участки и нежилое здание, а также денежные средства на банковских счетах, было приобретено за счет средств, полученных преступным путем от выполнения контракта», — указывается в сообщении РИА Новости. По данным следствия, ГК «Пикет» владеет значительными активами, в том числе от 25 до 99% долей в уставных капиталах пяти компаний. Также владеет тремя земельными участками общей площадью до 2,5 тысячи квадратных метров и нежилым зданием площадью 1265,7 квадратных метра. Кроме того, на более чем 20 банковских счетах компании находятся денежные средства.

Ранее суд отправил под арест поставщика средств защиты для Минобороны РФ — главу группы компаний «Пикет» Андрея Есипова. В СИЗО он пробудет два месяца. Кроме того, СК предъявил обвинения девятерым лицам в поставке некачественных бронежилетов для нужд Минобороны.

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Имущество группы компаний «Пикет» было арестовано по решению суда в связи с расследованием дела о поставке некачественных бронежилетов для российских войск. Сведения об аресте основаны на данных судебных документов, как сообщает РИА Новости. «Следствием установлено, что имущество ООО „ГК ‚Пикет‘“, включая доли в уставных капиталах пяти компаний, земельные участки и нежилое здание, а также денежные средства на банковских счетах, было приобретено за счет средств, полученных преступным путем от выполнения контракта», — указывается в сообщении РИА Новости. По данным следствия, ГК «Пикет» владеет значительными активами, в том числе от 25 до 99% долей в уставных капиталах пяти компаний. Также владеет тремя земельными участками общей площадью до 2,5 тысячи квадратных метров и нежилым зданием площадью 1265,7 квадратных метра. Кроме того, на более чем 20 банковских счетах компании находятся денежные средства. Ранее суд отправил под арест поставщика средств защиты для Минобороны РФ — главу группы компаний «Пикет» Андрея Есипова. В СИЗО он пробудет два месяца. Кроме того, СК предъявил обвинения девятерым лицам в поставке некачественных бронежилетов для нужд Минобороны.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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