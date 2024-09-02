02 сентября 2024

Следком обвинил девятерых фигурантов в поставке некачественных бронежилетов в МО

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Фигуранты обвиняются в поставке некачественных бронежилетов для нужд Минобороны РФ
Фигуранты обвиняются в поставке некачественных бронежилетов для нужд Минобороны РФ Фото:
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Уголовные дела в Минобороны России

Следственный комитет России предъявил обвинения девятерым лицам в поставке некачественных бронежилетов для нужд Министерства обороны РФ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы. 

«По делу уже проходят девять человек. В зависимости от их роли в преступлении им предъявлены обвинения», — сообщает источник ТАСС. Отмечается, что в уголовном деле могут появиться новые обвиняемые.

Ранее главу группы компаний «Пикет» Андрея Есипова — поставщика средств защиты для Минобороны РФ — отправили в СИЗО на два месяца. Фигуранты уголовного дела о крупных хищениях, которые поставляли Минобороны РФ некачественные бронежилеты, получили ранее от военного ведомства до 2,4 миллиарда рублей на закупку.

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Следственный комитет России предъявил обвинения девятерым лицам в поставке некачественных бронежилетов для нужд Министерства обороны РФ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.  «По делу уже проходят девять человек. В зависимости от их роли в преступлении им предъявлены обвинения», — сообщает источник ТАСС. Отмечается, что в уголовном деле могут появиться новые обвиняемые. Ранее главу группы компаний «Пикет» Андрея Есипова — поставщика средств защиты для Минобороны РФ — отправили в СИЗО на два месяца. Фигуранты уголовного дела о крупных хищениях, которые поставляли Минобороны РФ некачественные бронежилеты, получили ранее от военного ведомства до 2,4 миллиарда рублей на закупку.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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