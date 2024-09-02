Следком обвинил девятерых фигурантов в поставке некачественных бронежилетов в МО

Следственный комитет России предъявил обвинения девятерым лицам в поставке некачественных бронежилетов для нужд Министерства обороны РФ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
«По делу уже проходят девять человек. В зависимости от их роли в преступлении им предъявлены обвинения», — сообщает источник ТАСС. Отмечается, что в уголовном деле могут появиться новые обвиняемые.
Ранее главу группы компаний «Пикет» Андрея Есипова — поставщика средств защиты для Минобороны РФ — отправили в СИЗО на два месяца. Фигуранты уголовного дела о крупных хищениях, которые поставляли Минобороны РФ некачественные бронежилеты, получили ранее от военного ведомства до 2,4 миллиарда рублей на закупку.
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