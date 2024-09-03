03 сентября 2024

В курганском городе из-за порыва отключили воду

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Отключение ХВС. Курган , кран, нет воды, отключение воды, водоснабжение, вода, водопроводный кран, хвс
В ближайшее время подача воды будет возобновлена Фото:

В Катайске Курганской области отключили воду из-за порыва на системе водоснабжения. Об этом сообщил глава Катайского округа Глеб Морозов.

«Уважаемые жители Катайска. Ночью на системе водоснабжения произошел порыв. Работники „Аквасервиса“ приступили к изоляции аварийного участка, в ближайшее время подача воды возобновится», — сообщил Морозов в своем telegram-канале

Сообщалось, что в школе Кетовского округа Курганской области временно сократили уроки из-за проблем с водоснабжением. Учебный процесс происходит в штатном режиме.

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В Катайске Курганской области отключили воду из-за порыва на системе водоснабжения. Об этом сообщил глава Катайского округа Глеб Морозов. «Уважаемые жители Катайска. Ночью на системе водоснабжения произошел порыв. Работники „Аквасервиса“ приступили к изоляции аварийного участка, в ближайшее время подача воды возобновится», — сообщил Морозов в своем telegram-канале Сообщалось, что в школе Кетовского округа Курганской области временно сократили уроки из-за проблем с водоснабжением. Учебный процесс происходит в штатном режиме.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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