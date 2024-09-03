В курганском городе из-за порыва отключили воду

В ближайшее время подача воды будет возобновлена
В Катайске Курганской области отключили воду из-за порыва на системе водоснабжения. Об этом сообщил глава Катайского округа Глеб Морозов.
«Уважаемые жители Катайска. Ночью на системе водоснабжения произошел порыв. Работники „Аквасервиса“ приступили к изоляции аварийного участка, в ближайшее время подача воды возобновится», — сообщил Морозов в своем telegram-канале
Сообщалось, что в школе Кетовского округа Курганской области временно сократили уроки из-за проблем с водоснабжением. Учебный процесс происходит в штатном режиме.
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