Жителя Курской области трижды атаковал дрон ВСУ во время эвакуации

Житель села Теткино (Курская область) Александр Игнатенко был атакован тремя дронами ВСУ, когда вывозил соседей и свое имущество в безопасное место. Об этом рассказал сам житель Теткино.
В первый раз БПЛА атаковал Игнатенко, когда тот был в квартире. Дрон сбросил бомбу в автомобиль, но промахнулся. Вторая атака произошла, когда курянин вывозил мебель и односельчан из населенного пункта.
«Слышу опять очередной гул дрона… Я ему показал кулак и кинул [в него] палкой, я увидел, что он фокусируется, пуляет на меня. Мы находились возле подъезда, я быстрее в подвал, закрыл за собой дверь… И в это время произошел взрыв», — рассказал Игнатенко в беседе с РИА Новости.
Во время третьей атаки дрон подорвал машину курянина, и ему вместе с односельчанами пришлось взять машину уже эвакуировавшегося отца Иоанна. На его автомобиле Игнатенко и еще несколько человек выбрались в безопасное место.
Игнатенко выразил намерение вновь посетить Теткино. Он собирается проверить сохранность своего дома и помочь тем, кто еще не успел выехать из села самостоятельно.
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