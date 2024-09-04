Жителя Курской области трижды атаковал дрон ВСУ во время эвакуации

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Житель Курской области Александр Игнатенко помогал односельчанам эвакуироваться и был трижды атакован дронами ВСУ, сообщили российские СМИ
Житель Курской области Александр Игнатенко помогал односельчанам эвакуироваться и был трижды атакован дронами ВСУ, сообщили российские СМИ Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

Житель села Теткино (Курская область) Александр Игнатенко был атакован тремя дронами ВСУ, когда вывозил соседей и свое имущество в безопасное место. Об этом рассказал сам житель Теткино.

В первый раз БПЛА атаковал Игнатенко, когда тот был в квартире. Дрон сбросил бомбу в автомобиль, но промахнулся. Вторая атака произошла, когда курянин вывозил мебель и односельчан из населенного пункта.

«Слышу опять очередной гул дрона… Я ему показал кулак и кинул [в него] палкой, я увидел, что он фокусируется, пуляет на меня. Мы находились возле подъезда, я быстрее в подвал, закрыл за собой дверь… И в это время произошел взрыв», — рассказал Игнатенко в беседе с РИА Новости.

Во время третьей атаки дрон подорвал машину курянина, и ему вместе с односельчанами пришлось взять машину уже эвакуировавшегося отца Иоанна. На его автомобиле Игнатенко и еще несколько человек выбрались в безопасное место. 

Игнатенко выразил намерение вновь посетить Теткино. Он собирается проверить сохранность своего дома и помочь тем, кто еще не успел выехать из села самостоятельно.

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Житель села Теткино (Курская область) Александр Игнатенко был атакован тремя дронами ВСУ, когда вывозил соседей и свое имущество в безопасное место. Об этом рассказал сам житель Теткино. В первый раз БПЛА атаковал Игнатенко, когда тот был в квартире. Дрон сбросил бомбу в автомобиль, но промахнулся. Вторая атака произошла, когда курянин вывозил мебель и односельчан из населенного пункта. «Слышу опять очередной гул дрона… Я ему показал кулак и кинул [в него] палкой, я увидел, что он фокусируется, пуляет на меня. Мы находились возле подъезда, я быстрее в подвал, закрыл за собой дверь… И в это время произошел взрыв», — рассказал Игнатенко в беседе с РИА Новости. Во время третьей атаки дрон подорвал машину курянина, и ему вместе с односельчанами пришлось взять машину уже эвакуировавшегося отца Иоанна. На его автомобиле Игнатенко и еще несколько человек выбрались в безопасное место.  Игнатенко выразил намерение вновь посетить Теткино. Он собирается проверить сохранность своего дома и помочь тем, кто еще не успел выехать из села самостоятельно.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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