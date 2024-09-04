Путин перестал ездить с Шойгу в Тыву

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Президент РФ посетил Тыву с делегацией, в которую не входил министр обороны страны Сергей Шойгу, сообщил пресс-секретарь главы России Дмитрий Песков
Президент РФ посетил Тыву с делегацией, в которую не входил министр обороны страны Сергей Шойгу, сообщил пресс-секретарь главы России Дмитрий Песков Фото:

Секретарь безопасности РФ, экс-министр обороны страны Сергей Шойгу не вошел в состав делегации, с которой президент России Владимир Путин посещал Тыву. Об этом заявил пресс-секретарь главы Дмитрий Песков. Однако ранее Шойгу не раз сопровождал президента, когда тот проводил отдых в Тыве.

«Он [Владимир Путин] действительно бывал [в Тыве] с кратковременными остановками для отдыха; иногда его сопровождал Шойгу, иногда нет. Сейчас рабочая поездка, а у Шойгу другие задачи, поэтому он не входил в состав делегации», — сообщил Дмитрий Песков. 

Ранее, в 2017 году Путин проводил в Тыве отпуск, занимаясь рыбалкой, сплавами по реке и походом в горы. Президента сопровождал Шойгу, который был в то время министром обороны России. Также, через год, в августе 2018, глава России провел в Тыве выходные, вновь вместе с Шойгу.

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Секретарь безопасности РФ, экс-министр обороны страны Сергей Шойгу не вошел в состав делегации, с которой президент России Владимир Путин посещал Тыву. Об этом заявил пресс-секретарь главы Дмитрий Песков. Однако ранее Шойгу не раз сопровождал президента, когда тот проводил отдых в Тыве. «Он [Владимир Путин] действительно бывал [в Тыве] с кратковременными остановками для отдыха; иногда его сопровождал Шойгу, иногда нет. Сейчас рабочая поездка, а у Шойгу другие задачи, поэтому он не входил в состав делегации», — сообщил Дмитрий Песков.  Ранее, в 2017 году Путин проводил в Тыве отпуск, занимаясь рыбалкой, сплавами по реке и походом в горы. Президента сопровождал Шойгу, который был в то время министром обороны России. Также, через год, в августе 2018, глава России провел в Тыве выходные, вновь вместе с Шойгу.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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