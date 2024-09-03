03 сентября 2024

В челябинском нацпарке волки вышли на тропы с добычей в зубах. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Осенью волчата в основном охотятся на мелкую дичь
Осенью волчата в основном охотятся на мелкую дичь Фото:

В нацпарке «Зигальга» Катав-Ивановского района (Челябинская область) волки вышли на тропы с добычей в зубах. Как 4 сентября URA.RU сообщили в пресс-службе учреждения, в сентябре молодняк пробует охотиться самостоятельно.

«В сентябре волчий молодняк впервые пробует охотиться самостоятельно. Все лето пропитание, не щадя лап, искали родители. Но иждивенцев в этих семьях долго не терпят», — рассказали в нацпарке.

Осенью молодые хищники открывают сезон охоты. В целом в это время молодые волки охотятся на мелкую дичь. Но молодняк тренирует навыки перед более серьезными испытаниями. Главным из них станет участие в загоне лося.

Фотоловушки установленные в парке «Зигальга», зафиксировали одного из начинающих охотников. Волк дважды прошел мимо камеры с добычей в зубах, что свидетельствует о его первых успешных попытках охоты.

Охотиться молодняку приходится, чтобы не остаться голодными у родителей
Охотиться молодняку приходится, чтобы не остаться голодными у родителей
Фото:
В фотоловушку хищник попал с добычей в зубах
В фотоловушку хищник попал с добычей в зубах
Фото:

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В нацпарке «Зигальга» Катав-Ивановского района (Челябинская область) волки вышли на тропы с добычей в зубах. Как 4 сентября URA.RU сообщили в пресс-службе учреждения, в сентябре молодняк пробует охотиться самостоятельно. «В сентябре волчий молодняк впервые пробует охотиться самостоятельно. Все лето пропитание, не щадя лап, искали родители. Но иждивенцев в этих семьях долго не терпят», — рассказали в нацпарке. Осенью молодые хищники открывают сезон охоты. В целом в это время молодые волки охотятся на мелкую дичь. Но молодняк тренирует навыки перед более серьезными испытаниями. Главным из них станет участие в загоне лося. Фотоловушки установленные в парке «Зигальга», зафиксировали одного из начинающих охотников. Волк дважды прошел мимо камеры с добычей в зубах, что свидетельствует о его первых успешных попытках охоты.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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