В нацпарке «Зигальга» Катав-Ивановского района (Челябинская область) волки вышли на тропы с добычей в зубах. Как 4 сентября URA.RU сообщили в пресс-службе учреждения, в сентябре молодняк пробует охотиться самостоятельно.
«В сентябре волчий молодняк впервые пробует охотиться самостоятельно. Все лето пропитание, не щадя лап, искали родители. Но иждивенцев в этих семьях долго не терпят», — рассказали в нацпарке.
Осенью молодые хищники открывают сезон охоты. В целом в это время молодые волки охотятся на мелкую дичь. Но молодняк тренирует навыки перед более серьезными испытаниями. Главным из них станет участие в загоне лося.
Фотоловушки установленные в парке «Зигальга», зафиксировали одного из начинающих охотников. Волк дважды прошел мимо камеры с добычей в зубах, что свидетельствует о его первых успешных попытках охоты.
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