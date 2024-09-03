03 сентября 2024

СК опубликовал кадры из квартиры подозреваемого в убийстве 11-летней тагильчанки

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Начальник следственного управления СКР по Челябинской области Петр Решетников. Челябинск , следственный комитет
Следователи устроят допрос Владимиру Александрову Фото:
новость из сюжета
В Нижнем Тагиле нашли убитой пропавшую 11-летнюю школьницу

Следственный комитет опубликовал видео из квартиры Владимира Александрова, которого подозревают в убийстве 11-летней Насти Якиной из Нижнего Тагила. Также в региональном ведомстве заявили, что уже проведены осмотры места происшествия, обыски и выемки, допрашиваются свидетели и будет проведена психолого-психиатрическая экспертиза мужчины.

«В ближайшее время с участием фигуранта будет проведен ряд процессуальных действий, в том числе планируется его допрос и предъявление обвинения. С учетом полученных доказательств следствие намерено обратиться в суд с ходатайством об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу», — пояснили в пресс-службе.

Школьница пропала 31 августа. Ее тело нашли 3 сентября в подвале общежития в Нижнем Тагиле. Она была убита, предположительно, на ее тело были следы удушья. В подозрении о совершении преступления был задержан сосед семьи Владимир Александров. Его поймали в московском аэропорту, когда он пытался уехать на СВО. Подробности о деле — в материале URA.RU.

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Следственный комитет опубликовал видео из квартиры Владимира Александрова, которого подозревают в убийстве 11-летней Насти Якиной из Нижнего Тагила. Также в региональном ведомстве заявили, что уже проведены осмотры места происшествия, обыски и выемки, допрашиваются свидетели и будет проведена психолого-психиатрическая экспертиза мужчины. «В ближайшее время с участием фигуранта будет проведен ряд процессуальных действий, в том числе планируется его допрос и предъявление обвинения. С учетом полученных доказательств следствие намерено обратиться в суд с ходатайством об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу», — пояснили в пресс-службе. Школьница пропала 31 августа. Ее тело нашли 3 сентября в подвале общежития в Нижнем Тагиле. Она была убита, предположительно, на ее тело были следы удушья. В подозрении о совершении преступления был задержан сосед семьи Владимир Александров. Его поймали в московском аэропорту, когда он пытался уехать на СВО. Подробности о деле — в материале URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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