СК опубликовал кадры из квартиры подозреваемого в убийстве 11-летней тагильчанки

Следственный комитет опубликовал видео из квартиры Владимира Александрова, которого подозревают в убийстве 11-летней Насти Якиной из Нижнего Тагила. Также в региональном ведомстве заявили, что уже проведены осмотры места происшествия, обыски и выемки, допрашиваются свидетели и будет проведена психолого-психиатрическая экспертиза мужчины.
«В ближайшее время с участием фигуранта будет проведен ряд процессуальных действий, в том числе планируется его допрос и предъявление обвинения. С учетом полученных доказательств следствие намерено обратиться в суд с ходатайством об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу», — пояснили в пресс-службе.
Школьница пропала 31 августа. Ее тело нашли 3 сентября в подвале общежития в Нижнем Тагиле. Она была убита, предположительно, на ее тело были следы удушья. В подозрении о совершении преступления был задержан сосед семьи Владимир Александров. Его поймали в московском аэропорту, когда он пытался уехать на СВО. Подробности о деле — в материале URA.RU.
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