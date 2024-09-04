Алаудинов обозначил, как закончится спецоперация на Украине

Алаудинов: спецоперация на Украине закончится в этом году
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XXI съезд партии "Единая Россия". Москва, алаудинов апти
Алаудинов рассказал о завершающих боях в зоне СВО Фото:

Специальная военная операция на Украине закончится в этом году. На данный момент идет решающий бой, который завершит все. Об этом сообщил командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов.

«Я опять повторюсь: больше чем уверен, что этот год завершит всю кампанию», — заявил Алаудинов в интервью ТАСС. Он уточнил, что на данный момент в Курской области идут бои, которые завершат историю СВО и Россия выйдет победителем.

Алаудинов также сказал, что у НАТО и США затуманен разум, раз они решили собрать все боеспособное и направить в одно место. По его словам, таким образом РФ сможет нанести сокрушительный удар за счет только основного ресурса.

Ранее командир спецназа назвал армию России самой боеспособной в мире. Такой подготовки и опыта, как у бойцов РФ, нет ни у одной армии в мире.

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Специальная военная операция на Украине закончится в этом году. На данный момент идет решающий бой, который завершит все. Об этом сообщил командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов. «Я опять повторюсь: больше чем уверен, что этот год завершит всю кампанию», — заявил Алаудинов в интервью ТАСС. Он уточнил, что на данный момент в Курской области идут бои, которые завершат историю СВО и Россия выйдет победителем. Алаудинов также сказал, что у НАТО и США затуманен разум, раз они решили собрать все боеспособное и направить в одно место. По его словам, таким образом РФ сможет нанести сокрушительный удар за счет только основного ресурса. Ранее командир спецназа назвал армию России самой боеспособной в мире. Такой подготовки и опыта, как у бойцов РФ, нет ни у одной армии в мире.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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