Алаудинов обозначил, как закончится спецоперация на Украине

Алаудинов: спецоперация на Украине закончится в этом году

04 сентября 2024 в 10:07 Размер текста - 17 +

Алаудинов рассказал о завершающих боях в зоне СВО Фото: Владимир Андреев © URA.RU Специальная военная операция на Украине закончится в этом году. На данный момент идет решающий бой, который завершит все. Об этом сообщил командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов. «Я опять повторюсь: больше чем уверен, что этот год завершит всю кампанию», — заявил Алаудинов в интервью ТАСС. Он уточнил, что на данный момент в Курской области идут бои, которые завершат историю СВО и Россия выйдет победителем. Алаудинов также сказал, что у НАТО и США затуманен разум, раз они решили собрать все боеспособное и направить в одно место. По его словам, таким образом РФ сможет нанести сокрушительный удар за счет только основного ресурса. Ранее командир спецназа назвал армию России самой боеспособной в мире. Такой подготовки и опыта, как у бойцов РФ, нет ни у одной армии в мире. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Специальная военная операция на Украине закончится в этом году. На данный момент идет решающий бой, который завершит все. Об этом сообщил командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов. «Я опять повторюсь: больше чем уверен, что этот год завершит всю кампанию», — заявил Алаудинов в интервью ТАСС. Он уточнил, что на данный момент в Курской области идут бои, которые завершат историю СВО и Россия выйдет победителем. Алаудинов также сказал, что у НАТО и США затуманен разум, раз они решили собрать все боеспособное и направить в одно место. По его словам, таким образом РФ сможет нанести сокрушительный удар за счет только основного ресурса. Ранее командир спецназа назвал армию России самой боеспособной в мире. Такой подготовки и опыта, как у бойцов РФ, нет ни у одной армии в мире.