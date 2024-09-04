Глава Роспотребнадзора предупредила о высоком риске распространения птичьего гриппа

Попова: риск распространения птичьего гриппа остается высоким
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Людям, работающим с птицей, необходимо привиться от птичьего гриппа, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова
Людям, работающим с птицей, необходимо привиться от птичьего гриппа, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова Фото:
новость из сюжета
ВЭФ-2024

Риск распространения птичьего гриппа остается очень высоким, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Она подчеркнула важность вакцинации от птичьего гриппа для людей, работающих с птицами.

«Риск распространения птичьего гриппа остаётся очень высоким», — сообщила Анна Попова на ВЭФ-2024. Ее слова передают РИА Новости. Также глава Роспотребнадзора добавила, что вопрос о вакцинации людей от птичьего гриппа остается актуальным. 

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Риск распространения птичьего гриппа остается очень высоким, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Она подчеркнула важность вакцинации от птичьего гриппа для людей, работающих с птицами. «Риск распространения птичьего гриппа остаётся очень высоким», — сообщила Анна Попова на ВЭФ-2024. Ее слова передают РИА Новости. Также глава Роспотребнадзора добавила, что вопрос о вакцинации людей от птичьего гриппа остается актуальным. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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