Глава Роспотребнадзора предупредила о высоком риске распространения птичьего гриппа

Людям, работающим с птицей, необходимо привиться от птичьего гриппа, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова
новость из сюжетаВЭФ-2024
Риск распространения птичьего гриппа остается очень высоким, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Она подчеркнула важность вакцинации от птичьего гриппа для людей, работающих с птицами.
«Риск распространения птичьего гриппа остаётся очень высоким», — сообщила Анна Попова на ВЭФ-2024. Ее слова передают РИА Новости. Также глава Роспотребнадзора добавила, что вопрос о вакцинации людей от птичьего гриппа остается актуальным.
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