В центре Копейска два месяца бежит река канализации

04 сентября 2024 в 11:30 Размер текста - 17 +

Канализация бежит из переполненных колодцев Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В центре Копейска, города-спутника Челябинска, в квартале новостроек из-за засора колодцев уже два месяца течет река канализации. Об этом URA.RU рассказали жители домов по улице Калинина. В местном горводоканале о проблеме знают, но решить не могут. «Вот уже два месяца идет затопление канализации. Ситуация вышла из-под контроля — река фекалий уже вытекает по всему микрорайону, запах стоит такой, что невозможно дышать, невозможно открыть окна. Рядом находится детский сад», — рассказала URA.RU жительница Копейска Светлана А. Копейчанка уточнила, что из-за запаха детей не выводят на прогулку, а у взрослых начались проблемы со здоровьем: кашель, отек гортани и головные боли. Они обратились в управляющую компанию «Вертикаль» с просьбой помочь очистить канализационные колодцы, УК вместе с жителями ежедневно направляли заявки в МУП «Копейские системы водоснабжения и водоотведения», но результата не было. «Работники этой организации только создают видимость работы — приезжают утром на два часа, что-то там поделают, а к вечеру река опять начинает растекаться рядом с близлежащими домами. Вчера бригада почистила один центральный колодец и все, остальные как стояли затопленными, так и стоят», — пояснила Светлана. В горводоканале Копейска жителям ответили, что прочистили колодцы и извлекли значительное количество влажных салфеток, тряпок и подгузников, однако жители отмечают, что это не помогло. Для того, чтобы река канализации прямо сейчас не текла по проезжей части улицы Калинина, управляющая компания перенаправила стоки в ливневую канализацию. По словам копейчан, до сих пор все колодцы не очищены. URA.RU направило запрос в пресс-службу администрации Копейска и горводоканал. К моменту публикации новости ответы на них не поступали. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В центре Копейска, города-спутника Челябинска, в квартале новостроек из-за засора колодцев уже два месяца течет река канализации. Об этом URA.RU рассказали жители домов по улице Калинина. В местном горводоканале о проблеме знают, но решить не могут. «Вот уже два месяца идет затопление канализации. Ситуация вышла из-под контроля — река фекалий уже вытекает по всему микрорайону, запах стоит такой, что невозможно дышать, невозможно открыть окна. Рядом находится детский сад», — рассказала URA.RU жительница Копейска Светлана А. Копейчанка уточнила, что из-за запаха детей не выводят на прогулку, а у взрослых начались проблемы со здоровьем: кашель, отек гортани и головные боли. Они обратились в управляющую компанию «Вертикаль» с просьбой помочь очистить канализационные колодцы, УК вместе с жителями ежедневно направляли заявки в МУП «Копейские системы водоснабжения и водоотведения», но результата не было. «Работники этой организации только создают видимость работы — приезжают утром на два часа, что-то там поделают, а к вечеру река опять начинает растекаться рядом с близлежащими домами. Вчера бригада почистила один центральный колодец и все, остальные как стояли затопленными, так и стоят», — пояснила Светлана. В горводоканале Копейска жителям ответили, что прочистили колодцы и извлекли значительное количество влажных салфеток, тряпок и подгузников, однако жители отмечают, что это не помогло. Для того, чтобы река канализации прямо сейчас не текла по проезжей части улицы Калинина, управляющая компания перенаправила стоки в ливневую канализацию. По словам копейчан, до сих пор все колодцы не очищены. URA.RU направило запрос в пресс-службу администрации Копейска и горводоканал. К моменту публикации новости ответы на них не поступали.