В квартире подозреваемого в убийстве ребенка из Тагила нашли секс-игрушки

04 сентября 2024 в 11:34 Размер текста - 17 +

Мужчина снимал комнату в общежитии и производил впечатление хорошего человека Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета В Нижнем Тагиле нашли убитой пропавшую 11-летнюю школьницу В квартире подозреваемого в убийстве 11-летней школьницы в Нижнем Тагиле Владимира Александрова нашли секс-игрушки. Об этом URA.RU рассказала его соседка, которая была рядом во время обысков, а потом читала переписку оперативников с предполагаемым убийцей. «Александров отправил моему мужу голосовое сообщение, мы его показали оперативникам, и те взяли наш телефон и стали от лица моего мужа Александрову писать. Они описывали, что вскрывают все квартиры, в том числе Александрова, и что у него в комнате нашли всякие игрушки для интимных утех. Александров про эти игрушки ответил, что мол мужики с работы прикололись и ему подарили», — рассказала женщина. Она добавила, что девушки у 40-летнего соседа не было, но он «все время искал себе женщину». Александров был задержан по подозрению в убийстве 11-летней девочки. Ранее он был судим за изнасилование и разбой, но амнистирован как участник СВО. Предполагается, что мужчина воспользовался моментом, когда ребенок остался дома один, заманил в свое жилище и убил. В квартире подозреваемого нашли кровь и волосы, предположительно, жертвы. Подробнее о трагедии, — в сюжете URA.RU. К месту гибели Насти несут цветы и мягкие игрушки Фото: Илья Московец © URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В квартире подозреваемого в убийстве 11-летней школьницы в Нижнем Тагиле Владимира Александрова нашли секс-игрушки. Об этом URA.RU рассказала его соседка, которая была рядом во время обысков, а потом читала переписку оперативников с предполагаемым убийцей. «Александров отправил моему мужу голосовое сообщение, мы его показали оперативникам, и те взяли наш телефон и стали от лица моего мужа Александрову писать. Они описывали, что вскрывают все квартиры, в том числе Александрова, и что у него в комнате нашли всякие игрушки для интимных утех. Александров про эти игрушки ответил, что мол мужики с работы прикололись и ему подарили», — рассказала женщина. Она добавила, что девушки у 40-летнего соседа не было, но он «все время искал себе женщину». Александров был задержан по подозрению в убийстве 11-летней девочки. Ранее он был судим за изнасилование и разбой, но амнистирован как участник СВО. Предполагается, что мужчина воспользовался моментом, когда ребенок остался дома один, заманил в свое жилище и убил. В квартире подозреваемого нашли кровь и волосы, предположительно, жертвы. Подробнее о трагедии, — в сюжете URA.RU.