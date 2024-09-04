Глава Росрыболовства покончил со спорами о высоких ценах на черную икру

В России не будут использовать технологии "дешевой" черной икры, заявил глава Росрыболовства Илья Шестаков
новость из сюжетаВЭФ-2024
Цена на черную икру в РФ не упадет. Об этом заявил глава Росрыболовства Илья Шестаков.
«Цена на черную икру в России падать не будет», — сообщил Илья Шестаков на ВЭФ-2024. Он подчеркнул, что Россия не будет использовать технологии «дешевой» черной икры, чтобы не снизить ее качество.
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