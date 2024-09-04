Глава Росрыболовства покончил со спорами о высоких ценах на черную икру

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В России не будут использовать технологии "дешевой" черной икры, заявил глава Росрыболовства Илья Шестаков
В России не будут использовать технологии "дешевой" черной икры, заявил глава Росрыболовства Илья Шестаков Фото:
новость из сюжета
ВЭФ-2024

Цена на черную икру в РФ не упадет. Об этом заявил глава Росрыболовства Илья Шестаков.

«Цена на черную икру в России падать не будет», — сообщил Илья Шестаков на ВЭФ-2024. Он подчеркнул, что Россия не будет использовать технологии «дешевой» черной икры, чтобы не снизить ее качество.

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Цена на черную икру в РФ не упадет. Об этом заявил глава Росрыболовства Илья Шестаков. «Цена на черную икру в России падать не будет», — сообщил Илья Шестаков на ВЭФ-2024. Он подчеркнул, что Россия не будет использовать технологии «дешевой» черной икры, чтобы не снизить ее качество.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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