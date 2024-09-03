03 сентября 2024

В Копейске рабочий завода попал на металлический прут

© Служба новостей «URA.RU»
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Производственную травму рабочий получил из-за недогляда работодателя
Производственную травму рабочий получил из-за недогляда работодателя Фото:

Рабочий Копейского машиностроительного завода (Челябинская область) попал на металлический прут. Как 4 сентября URA.RU сообщили в пресс-службе Федерации профсоюзов региона, к несчастному случаю привел недостаточный контроль со стороны руководства за состоянием условий труда на рабочем месте.

«С работником завода 8 августа произошел тяжелый несчастный случай. Рабочий получил тяжелую травму в процессе выполнения трудовых функций по заданию работодателя», — заявили URA.RU в профсоюзной федерации.

Главный технический инспектор труда организации Татьяна Иванова отметила, что руководство допустило сотрудника на небезопасное рабочее место. Выявились и другие нарушения. С работником несвоевременно проводили обучение по охране труда. Также установлено, что работник подвергался воздействию вредных факторов производственной среды и трудового процесса. Но доплачивали за это меньше, чем предусмотрено трехсторонним региональным соглашением. Должностные лица предприятия будут привлечены к административной ответственности за допущенные нарушения. 

Копейский машиностроительный завод производит горно-шахтное оборудование. В номенклатуре имеются горнопроходческие комбайновые комплексы, погрузочные и врубовые машины, шахтные самоходные вагоны и другая техника.

При подготовке материала URA.RU обратилось за комментариями на предприятие. Ответ будет опубликован по мере поступления. 

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Рабочий Копейского машиностроительного завода (Челябинская область) попал на металлический прут. Как 4 сентября URA.RU сообщили в пресс-службе Федерации профсоюзов региона, к несчастному случаю привел недостаточный контроль со стороны руководства за состоянием условий труда на рабочем месте. «С работником завода 8 августа произошел тяжелый несчастный случай. Рабочий получил тяжелую травму в процессе выполнения трудовых функций по заданию работодателя», — заявили URA.RU в профсоюзной федерации. Главный технический инспектор труда организации Татьяна Иванова отметила, что руководство допустило сотрудника на небезопасное рабочее место. Выявились и другие нарушения. С работником несвоевременно проводили обучение по охране труда. Также установлено, что работник подвергался воздействию вредных факторов производственной среды и трудового процесса. Но доплачивали за это меньше, чем предусмотрено трехсторонним региональным соглашением. Должностные лица предприятия будут привлечены к административной ответственности за допущенные нарушения.  Копейский машиностроительный завод производит горно-шахтное оборудование. В номенклатуре имеются горнопроходческие комбайновые комплексы, погрузочные и врубовые машины, шахтные самоходные вагоны и другая техника. При подготовке материала URA.RU обратилось за комментариями на предприятие. Ответ будет опубликован по мере поступления. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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