В Копейске рабочий завода попал на металлический прут

Рабочий Копейского машиностроительного завода (Челябинская область) попал на металлический прут. Как 4 сентября URA.RU сообщили в пресс-службе Федерации профсоюзов региона, к несчастному случаю привел недостаточный контроль со стороны руководства за состоянием условий труда на рабочем месте.
«С работником завода 8 августа произошел тяжелый несчастный случай. Рабочий получил тяжелую травму в процессе выполнения трудовых функций по заданию работодателя», — заявили URA.RU в профсоюзной федерации.
Главный технический инспектор труда организации Татьяна Иванова отметила, что руководство допустило сотрудника на небезопасное рабочее место. Выявились и другие нарушения. С работником несвоевременно проводили обучение по охране труда. Также установлено, что работник подвергался воздействию вредных факторов производственной среды и трудового процесса. Но доплачивали за это меньше, чем предусмотрено трехсторонним региональным соглашением. Должностные лица предприятия будут привлечены к административной ответственности за допущенные нарушения.
Копейский машиностроительный завод производит горно-шахтное оборудование. В номенклатуре имеются горнопроходческие комбайновые комплексы, погрузочные и врубовые машины, шахтные самоходные вагоны и другая техника.
При подготовке материала URA.RU обратилось за комментариями на предприятие. Ответ будет опубликован по мере поступления.
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