«Сучья обнажаются»: Захарова сыронизировала об отставке главы МИД Украины

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"Сучья обнажаются", - сыронизировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова по поводу прошения об отставке главы МИД Украины Дмитрия Кулебы
"Сучья обнажаются", - сыронизировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова по поводу прошения об отставке главы МИД Украины Дмитрия Кулебы Фото:

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова иронично прокомментировала прошение об отставке главы МИД Украины Дмитрия Кулебы. «Сучья обнажаются», — сказала она.

«Осень, листопад, сучья обнажаются», — заявила Мария Захарова в беседе с ТАСС. Так она прокомментировала заявление об отставке Кулебы, которое ранее поступило в Верховную Раду. 

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова иронично прокомментировала прошение об отставке главы МИД Украины Дмитрия Кулебы. «Сучья обнажаются», — сказала она. «Осень, листопад, сучья обнажаются», — заявила Мария Захарова в беседе с ТАСС. Так она прокомментировала заявление об отставке Кулебы, которое ранее поступило в Верховную Раду. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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