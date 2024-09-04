«Сучья обнажаются»: Захарова сыронизировала об отставке главы МИД Украины

"Сучья обнажаются", - сыронизировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова по поводу прошения об отставке главы МИД Украины Дмитрия Кулебы
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова иронично прокомментировала прошение об отставке главы МИД Украины Дмитрия Кулебы. «Сучья обнажаются», — сказала она.
«Осень, листопад, сучья обнажаются», — заявила Мария Захарова в беседе с ТАСС. Так она прокомментировала заявление об отставке Кулебы, которое ранее поступило в Верховную Раду.
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