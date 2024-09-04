В Раду поступило заявление об отставке главы МИД Украины Кулебы

Дмитрий Кулеба покинет пост главы МИД Украины
Заявление об отставке министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы поступило в Верховную Раду. Информацию приводит спикер парламента Украины Руслан Стефанчук.
«В Верховную Раду Украины поступило заявление Министра иностранных дел Украины Кулебы Д. Заявление будет рассмотрено на одном из предстоящих пленарных заседаний», — написал Стефанчук у себя в соцсетях.
Он также приложил фото заявления Кулебы от 4 сентября. Кроме главы МИД Украины, заявления об отставке написали два вице-премьера — Ольга Стефанишина и Ирина Верещук.
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