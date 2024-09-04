В Раду поступило заявление об отставке главы МИД Украины Кулебы

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Визит Владимира Зеленского в Германию.stock, Кулеба Дмитрий, stock
Дмитрий Кулеба покинет пост главы МИД Украины Фото:

Заявление об отставке министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы поступило в Верховную Раду. Информацию приводит спикер парламента Украины Руслан Стефанчук.

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«В Верховную Раду Украины поступило заявление Министра иностранных дел Украины Кулебы Д. Заявление будет рассмотрено на одном из предстоящих пленарных заседаний», — написал Стефанчук у себя в соцсетях.

Он также приложил фото заявления Кулебы от 4 сентября. Кроме главы МИД Украины, заявления об отставке написали два вице-премьера — Ольга Стефанишина и Ирина Верещук.

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Заявление об отставке министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы поступило в Верховную Раду. Информацию приводит спикер парламента Украины Руслан Стефанчук. «В Верховную Раду Украины поступило заявление Министра иностранных дел Украины Кулебы Д. Заявление будет рассмотрено на одном из предстоящих пленарных заседаний», — написал Стефанчук у себя в соцсетях. Он также приложил фото заявления Кулебы от 4 сентября. Кроме главы МИД Украины, заявления об отставке написали два вице-премьера — Ольга Стефанишина и Ирина Верещук.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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