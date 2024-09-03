03 сентября 2024

Екатеринбуржцы назвали сумму, которую готовы отложить на отпуск

«Купибилет»: Екатеринбуржцы откладывают полмиллиона рублей на неделю отпуска
© Служба новостей «URA.RU»
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Встреча призеров "Золотой Маски" в Екатеринбурге, девушка, аэропорт, турист, чемодан
Чаще всего екатеринбуржцы отдыхают только неделю Фото:

Екатеринбуржцы готовы отложить на недельный отпуск до полумиллиона рублей. Об этом URA.RU рассказали в сервисе по покупке авиа- и ж/д билетов «Купибилет», аналитики расспросили жителей и узнали, какая сумма для них приемлема при планировании расходов на отдых.

«Жители Екатеринбурга выделяют на отпуск одну неделю и бюджет в полмиллиона рублей: 19% екатеринбуржцев откладывают на отдых от 300 до 500 тысяч рублей. Однако большая часть (60%) откладывает 100-300 тысяч рублей», — говорится в исследовании. Более полумиллиона рублей готовы потратить на отпуск только 1% жителей.

Отпуск на одну неделю выбирают 47% екатеринбуржцев. Более, чем на месяц готовы отправиться на отдых 8% жителей. По словам директора по маркетингу компании «Купибилет» Екатерины Долгих, за короткий период свердловчане могут успеть посетить несколько мест. «Например, можно посмотреть Сочи, а затем на электричке поехать в Туапсе или Краснодар», поделилась она.

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Екатеринбуржцы готовы отложить на недельный отпуск до полумиллиона рублей. Об этом URA.RU рассказали в сервисе по покупке авиа- и ж/д билетов «Купибилет», аналитики расспросили жителей и узнали, какая сумма для них приемлема при планировании расходов на отдых. «Жители Екатеринбурга выделяют на отпуск одну неделю и бюджет в полмиллиона рублей: 19% екатеринбуржцев откладывают на отдых от 300 до 500 тысяч рублей. Однако большая часть (60%) откладывает 100-300 тысяч рублей», — говорится в исследовании. Более полумиллиона рублей готовы потратить на отпуск только 1% жителей. Отпуск на одну неделю выбирают 47% екатеринбуржцев. Более, чем на месяц готовы отправиться на отдых 8% жителей. По словам директора по маркетингу компании «Купибилет» Екатерины Долгих, за короткий период свердловчане могут успеть посетить несколько мест. «Например, можно посмотреть Сочи, а затем на электричке поехать в Туапсе или Краснодар», поделилась она.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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