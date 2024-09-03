Екатеринбуржцы назвали сумму, которую готовы отложить на отпуск

«Купибилет»: Екатеринбуржцы откладывают полмиллиона рублей на неделю отпуска

04 сентября 2024 в 13:41 Размер текста - 17 +

Чаще всего екатеринбуржцы отдыхают только неделю Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Екатеринбуржцы готовы отложить на недельный отпуск до полумиллиона рублей. Об этом URA.RU рассказали в сервисе по покупке авиа- и ж/д билетов «Купибилет», аналитики расспросили жителей и узнали, какая сумма для них приемлема при планировании расходов на отдых. «Жители Екатеринбурга выделяют на отпуск одну неделю и бюджет в полмиллиона рублей: 19% екатеринбуржцев откладывают на отдых от 300 до 500 тысяч рублей. Однако большая часть (60%) откладывает 100-300 тысяч рублей», — говорится в исследовании. Более полумиллиона рублей готовы потратить на отпуск только 1% жителей. Отпуск на одну неделю выбирают 47% екатеринбуржцев. Более, чем на месяц готовы отправиться на отдых 8% жителей. По словам директора по маркетингу компании «Купибилет» Екатерины Долгих, за короткий период свердловчане могут успеть посетить несколько мест. «Например, можно посмотреть Сочи, а затем на электричке поехать в Туапсе или Краснодар», поделилась она. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Екатеринбуржцы готовы отложить на недельный отпуск до полумиллиона рублей. Об этом URA.RU рассказали в сервисе по покупке авиа- и ж/д билетов «Купибилет», аналитики расспросили жителей и узнали, какая сумма для них приемлема при планировании расходов на отдых. «Жители Екатеринбурга выделяют на отпуск одну неделю и бюджет в полмиллиона рублей: 19% екатеринбуржцев откладывают на отдых от 300 до 500 тысяч рублей. Однако большая часть (60%) откладывает 100-300 тысяч рублей», — говорится в исследовании. Более полумиллиона рублей готовы потратить на отпуск только 1% жителей. Отпуск на одну неделю выбирают 47% екатеринбуржцев. Более, чем на месяц готовы отправиться на отдых 8% жителей. По словам директора по маркетингу компании «Купибилет» Екатерины Долгих, за короткий период свердловчане могут успеть посетить несколько мест. «Например, можно посмотреть Сочи, а затем на электричке поехать в Туапсе или Краснодар», поделилась она.