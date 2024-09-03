Губернатор Текслер расширит до экопарка теплицу на месте свалки в Челябинске. Фото, видео

04 сентября 2024 в 11:50 Размер текста - 17 +

Алексей Текслер (слева) решил возвести на месте бывшей свалки экопарк Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Губернатор Алексей Текслер решил расширить до экопарка тепличный комплекс, открытый на месте бывшей свалки в Челябинске. Об этом глава региона заявил 4 сентября в ходе рабочего визита в теплицу, передает корреспондент URA.RU с места событий. «Эта теплица — как пилот, и, как я понимаю, есть возможность увеличивать количество теплиц. Пока идет технологический процесс, но рекультивация будет заканчиваться, и территория должна стать экопарком. Давайте это отфиксируем, по-моему идея здравая», — обратился глава региона к мэру Наталье Котовой. Сейчас в комплексе размером 720 квадратных метров высажены цветы и саженцы кустарников. Притом установка на месте бывшего полигона позволила свалочный газ для электрообеспечения и обогрева теплицы. Как URA.RU отметила начальник управления экологии города Елена Щербатенко, это единственная в России теплица с подобным принципом работы. Ежегодный объем загрязняющих выбросов при этом сократился более, чем в 800 раз. Из тепличного комплекса саженцы переместят в питомник, где кустарники и деревья будут доращены до стандартных для высадки размеров. Образцы будут использовать для озеленения Челябинска. Рекультивация мусорного полигона произвели в 2021 году, а начало строительства комплекса глава региона анонсировал в октябре 2023 года. Монтаж начали спустя месяц, а в феврале 2024 года посадили первые петунии. Цветы из новой теплицы украсили Челябинск уже в мае. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Губернатор Алексей Текслер решил расширить до экопарка тепличный комплекс, открытый на месте бывшей свалки в Челябинске. Об этом глава региона заявил 4 сентября в ходе рабочего визита в теплицу, передает корреспондент URA.RU с места событий. «Эта теплица — как пилот, и, как я понимаю, есть возможность увеличивать количество теплиц. Пока идет технологический процесс, но рекультивация будет заканчиваться, и территория должна стать экопарком. Давайте это отфиксируем, по-моему идея здравая», — обратился глава региона к мэру Наталье Котовой. Сейчас в комплексе размером 720 квадратных метров высажены цветы и саженцы кустарников. Притом установка на месте бывшего полигона позволила свалочный газ для электрообеспечения и обогрева теплицы. Как URA.RU отметила начальник управления экологии города Елена Щербатенко, это единственная в России теплица с подобным принципом работы. Ежегодный объем загрязняющих выбросов при этом сократился более, чем в 800 раз. Из тепличного комплекса саженцы переместят в питомник, где кустарники и деревья будут доращены до стандартных для высадки размеров. Образцы будут использовать для озеленения Челябинска. Рекультивация мусорного полигона произвели в 2021 году, а начало строительства комплекса глава региона анонсировал в октябре 2023 года. Монтаж начали спустя месяц, а в феврале 2024 года посадили первые петунии. Цветы из новой теплицы украсили Челябинск уже в мае.