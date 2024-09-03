Полицейские ХМАО устроят массовые рейды на дорогах

Рейд устроят 5 сентября
Полицейские устроят 5 сентября массовый рейд на дорогах Ханты-Мансийского автономного округа. Силовики проверят как водители соблюдают правила перевозки детей.
«Автоинспекторы всего округа проверят соблюдение безопасной перевозки детей водителями», — говорится в telegram-канале окружной Госавтоинспекции. Югорчанам напомнят о преимуществах детских удерживающих устройств и ремней безопасности.
Полицейские проведут рейды как в муниципалитетах, так и на загородных трассах. Среди прочего массовые проверки пройдут на федеральной дороге Тюмень — Тобольск — Ханты-Мансийск.
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