03 сентября 2024

Полицейские ХМАО устроят массовые рейды на дорогах

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Рейд устроят 5 сентября
Рейд устроят 5 сентября Фото:

Полицейские устроят 5 сентября массовый рейд на дорогах Ханты-Мансийского автономного округа. Силовики проверят как водители соблюдают правила перевозки детей.

«Автоинспекторы всего округа проверят соблюдение безопасной перевозки детей водителями», — говорится в telegram-канале окружной Госавтоинспекции. Югорчанам напомнят о преимуществах детских удерживающих устройств и ремней безопасности.

Полицейские проведут рейды как в муниципалитетах, так и на загородных трассах. Среди прочего массовые проверки пройдут на федеральной дороге Тюмень — Тобольск — Ханты-Мансийск.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей ХМАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Полицейские устроят 5 сентября массовый рейд на дорогах Ханты-Мансийского автономного округа. Силовики проверят как водители соблюдают правила перевозки детей. «Автоинспекторы всего округа проверят соблюдение безопасной перевозки детей водителями», — говорится в telegram-канале окружной Госавтоинспекции. Югорчанам напомнят о преимуществах детских удерживающих устройств и ремней безопасности. Полицейские проведут рейды как в муниципалитетах, так и на загородных трассах. Среди прочего массовые проверки пройдут на федеральной дороге Тюмень — Тобольск — Ханты-Мансийск.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...