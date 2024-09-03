03 сентября 2024

В Челябинске квартиры на вторичном рынке стали самыми дешевыми по России

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В среднем квартиры продаются по 4,5 млн рублей
В среднем квартиры продаются по 4,5 млн рублей Фото:

Челябинск вошел в топ-5 крупных городов с самой низкой полной стоимостью квартир на вторичном рынке. Цена подобной недвижимости в городе в августе выросла лишь на 0,1% до 95 тысяч рублей за квадратный метр. В среднем квартиры продаются по 4,5 млн рублей.

«Стоимость квадратного метра на вторичном рынке Челябинска в августе 2024 года составила 95 тысяч рублей, за месяц она выросла лишь на 0,1%. Средняя полная стоимость выставленной на продажу готовой квартиры составляет 4,5 млн рублей. Это одни из самых низких цен на вторичку среди всех крупных городов России», — сообщили в пресс-службе «Яндекс Недвижимости». 

При этом средняя площадь продающихся готовых квартир в Челябинске в августе составила 47,8 квадратных метров. За месяц количество доступных предложений на вторичном рынке в городе увеличилось на 2,9%.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Челябинск вошел в топ-5 крупных городов с самой низкой полной стоимостью квартир на вторичном рынке. Цена подобной недвижимости в городе в августе выросла лишь на 0,1% до 95 тысяч рублей за квадратный метр. В среднем квартиры продаются по 4,5 млн рублей. «Стоимость квадратного метра на вторичном рынке Челябинска в августе 2024 года составила 95 тысяч рублей, за месяц она выросла лишь на 0,1%. Средняя полная стоимость выставленной на продажу готовой квартиры составляет 4,5 млн рублей. Это одни из самых низких цен на вторичку среди всех крупных городов России», — сообщили в пресс-службе «Яндекс Недвижимости».  При этом средняя площадь продающихся готовых квартир в Челябинске в августе составила 47,8 квадратных метров. За месяц количество доступных предложений на вторичном рынке в городе увеличилось на 2,9%.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...