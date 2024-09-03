В Челябинске квартиры на вторичном рынке стали самыми дешевыми по России

Челябинск вошел в топ-5 крупных городов с самой низкой полной стоимостью квартир на вторичном рынке. Цена подобной недвижимости в городе в августе выросла лишь на 0,1% до 95 тысяч рублей за квадратный метр. В среднем квартиры продаются по 4,5 млн рублей.
«Стоимость квадратного метра на вторичном рынке Челябинска в августе 2024 года составила 95 тысяч рублей, за месяц она выросла лишь на 0,1%. Средняя полная стоимость выставленной на продажу готовой квартиры составляет 4,5 млн рублей. Это одни из самых низких цен на вторичку среди всех крупных городов России», — сообщили в пресс-службе «Яндекс Недвижимости».
При этом средняя площадь продающихся готовых квартир в Челябинске в августе составила 47,8 квадратных метров. За месяц количество доступных предложений на вторичном рынке в городе увеличилось на 2,9%.
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