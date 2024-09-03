03 сентября 2024

В метро Екатеринбурга человек упал на пути, станции закрыты. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Период нерабочих дней .Екатеринбург, метро
Движение поездов остановили Фото:

В Екатеринбурге днем 4 сентября на станции метро «Уральская» человек упал на пути. Движение поездов временно остановлено, несколько станций уже закрыли. Об этом URA.RU рассказал читатель.

«На „Уральской“ человек упал на пути, поезд остановился. Работники подземки сказали, что движение временно остановлено», — сказал собеседник. По словам других очевидцев, поезда перестали ходить на «Проспект Космонавтов», «Уральская», «Площадь 1905 года», «Динамо», «Уралмаш».

Другой читатель отметил, что станции уже начали закрывать. «Людей не пускают, на двери вешают таблички о закрытии», — подчеркнул он.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Екатеринбурге днем 4 сентября на станции метро «Уральская» человек упал на пути. Движение поездов временно остановлено, несколько станций уже закрыли. Об этом URA.RU рассказал читатель. «На „Уральской“ человек упал на пути, поезд остановился. Работники подземки сказали, что движение временно остановлено», — сказал собеседник. По словам других очевидцев, поезда перестали ходить на «Проспект Космонавтов», «Уральская», «Площадь 1905 года», «Динамо», «Уралмаш». Другой читатель отметил, что станции уже начали закрывать. «Людей не пускают, на двери вешают таблички о закрытии», — подчеркнул он.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...