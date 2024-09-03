В метро Екатеринбурга человек упал на пути, станции закрыты. Видео

04 сентября 2024 в 12:04 Размер текста - 17 +

Движение поездов остановили Фото: Размик Закарян © URA.RU В Екатеринбурге днем 4 сентября на станции метро «Уральская» человек упал на пути. Движение поездов временно остановлено, несколько станций уже закрыли. Об этом URA.RU рассказал читатель. «На „Уральской“ человек упал на пути, поезд остановился. Работники подземки сказали, что движение временно остановлено», — сказал собеседник. По словам других очевидцев, поезда перестали ходить на «Проспект Космонавтов», «Уральская», «Площадь 1905 года», «Динамо», «Уралмаш». Другой читатель отметил, что станции уже начали закрывать. «Людей не пускают, на двери вешают таблички о закрытии», — подчеркнул он. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге днем 4 сентября на станции метро «Уральская» человек упал на пути. Движение поездов временно остановлено, несколько станций уже закрыли. Об этом URA.RU рассказал читатель. «На „Уральской“ человек упал на пути, поезд остановился. Работники подземки сказали, что движение временно остановлено», — сказал собеседник. По словам других очевидцев, поезда перестали ходить на «Проспект Космонавтов», «Уральская», «Площадь 1905 года», «Динамо», «Уралмаш». Другой читатель отметил, что станции уже начали закрывать. «Людей не пускают, на двери вешают таблички о закрытии», — подчеркнул он.