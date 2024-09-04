Помощник Путина тайно ездил на такси эконом-класса во Владивостоке

Заместитель руководителя администрации президента РФ и бывший помощник президента РФ Максим Орешкин во время визита во Владивосток проехал на такси эконом-класса и сохранил инкогнито, потому что таксист его не узнал. Орешкин пошутил, что благодаря этому, узнал у таксиста много нового о недочетах местного губернатора. Об этом экс-помощник главы России рассказал на ВЭФ-2024.
«Вот решил по городу проехаться, вызвал через „Яндекс.Такси“ такси эконом-класса и вот посидел с этим самым [таксистом] <...> С таксистом можно очень хорошо поговорить. Я много узнал про губернатора, <...> про то, как город не развивается, что не сделано и так далее», — сказал Максим Орешкин, его слова передает РИА Новости.
Он пошутил, что властям необходимо собрать всех таксистов и попросить их критики. Именно так, по мнению Орешкина, власти будут в курсе собственных недочетов и смогут исправиться.
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