Помощник Путина тайно ездил на такси эконом-класса во Владивостоке

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Экс-помощник президента РФ Максим Орешкин послушал критику губернатора от таксиста эконом-класса
Экс-помощник президента РФ Максим Орешкин послушал критику губернатора от таксиста эконом-класса Фото:
новость из сюжета
ВЭФ-2024

Заместитель руководителя администрации президента РФ и бывший помощник президента РФ Максим Орешкин во время визита во Владивосток проехал на такси эконом-класса и сохранил инкогнито, потому что таксист его не узнал. Орешкин пошутил, что благодаря этому, узнал у таксиста много нового о недочетах местного губернатора. Об этом экс-помощник главы России рассказал на ВЭФ-2024.

«Вот решил по городу проехаться, вызвал через „Яндекс.Такси“ такси эконом-класса и вот посидел с этим самым [таксистом] <...> С таксистом можно очень хорошо поговорить. Я много узнал про губернатора, <...> про то, как город не развивается, что не сделано и так далее», — сказал Максим Орешкин, его слова передает РИА Новости. 

Он пошутил, что властям необходимо собрать всех таксистов и попросить их критики. Именно так, по мнению Орешкина, власти будут в курсе собственных недочетов и смогут исправиться.

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Заместитель руководителя администрации президента РФ и бывший помощник президента РФ Максим Орешкин во время визита во Владивосток проехал на такси эконом-класса и сохранил инкогнито, потому что таксист его не узнал. Орешкин пошутил, что благодаря этому, узнал у таксиста много нового о недочетах местного губернатора. Об этом экс-помощник главы России рассказал на ВЭФ-2024. «Вот решил по городу проехаться, вызвал через „Яндекс.Такси“ такси эконом-класса и вот посидел с этим самым [таксистом] <...> С таксистом можно очень хорошо поговорить. Я много узнал про губернатора, <...> про то, как город не развивается, что не сделано и так далее», — сказал Максим Орешкин, его слова передает РИА Новости.  Он пошутил, что властям необходимо собрать всех таксистов и попросить их критики. Именно так, по мнению Орешкина, власти будут в курсе собственных недочетов и смогут исправиться.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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