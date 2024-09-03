В Тюменской области ожидаются заморозки

Температура воздуха опустится ниже нуля ночью 5 сентября
В Тюменской области ночью 5 сентября ожидаются заморозки: температура воздуха опустится до -5. Об этом сообщает региональный филиал Обь-Иртышского УГМС.
«Тюмень, предупреждение об опасной погоде. 5 сентября, с 00:00 до 08:00, в приземном слое местами заморозки от нуля до -5 градусов», — сообщают синоптики.
Непосредственно в Тюмени ночью 5 сентября ожидается +7 градусов. Как ранее писало агентство, вскоре в город придет потепление: 9 сентября температура воздуха поднимется до +21.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Тюмени и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени»!