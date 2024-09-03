03 сентября 2024

В Тюменской области ожидаются заморозки

В Тюменской области ночью 5 сентября похолодает до -5
© Служба новостей «URA.RU»
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Температура воздуха опустится ниже нуля ночью 5 сентября
Температура воздуха опустится ниже нуля ночью 5 сентября Фото:

В Тюменской области ночью 5 сентября ожидаются заморозки: температура воздуха опустится до -5. Об этом сообщает региональный филиал Обь-Иртышского УГМС.

«Тюмень, предупреждение об опасной погоде. 5 сентября, с 00:00 до 08:00, в приземном слое местами заморозки от нуля до -5 градусов», — сообщают синоптики.

Непосредственно в Тюмени ночью 5 сентября ожидается +7 градусов. Как ранее писало агентство, вскоре в город придет потепление: 9 сентября температура воздуха поднимется до +21.

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В Тюменской области ночью 5 сентября ожидаются заморозки: температура воздуха опустится до -5. Об этом сообщает региональный филиал Обь-Иртышского УГМС. «Тюмень, предупреждение об опасной погоде. 5 сентября, с 00:00 до 08:00, в приземном слое местами заморозки от нуля до -5 градусов», — сообщают синоптики. Непосредственно в Тюмени ночью 5 сентября ожидается +7 градусов. Как ранее писало агентство, вскоре в город придет потепление: 9 сентября температура воздуха поднимется до +21.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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