Челябинский золотодобытчик из Forbes собрал акционеров одобрить крупную сделку

В Челябинской области золотодобытчик из списка Forbes Константин Струков собрал акционеров для одобрения крупной сделки. Как следует из протокола, разрешение на ее заключение получено.
«Отчет об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров. Голосовали „за“ — 100%. Решение принято», — отмечено в документе, которым располагает URA.RU.
Рассматривали вопрос о подписании дополнительного соглашения к договору поручительства от марта 2024 года. Согласовать сделку потребовалось из-за того, что есть признаки заинтересованности заемщика. Допсоглашение подписывается, чтобы обеспечить обязательства по другой бумаге — соглашению о порядке и условиях кредитования в рублях и иностранной валюте. Последний документ подписан в ту же дату, что и договор поручительства.
Подробности не разглашаются. На собрании акционеры обеспечили присутствие 89,2489% голосующих акций. Основным владельцем является сам Струков.
При подготовке информации URA.RU обратилось за комментарием в пресс-службу компании. К моменту публикации ответ не поступил.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!