03 сентября 2024

В Тюмень приехал «Поезд Победы». Фоторепортаж

В Тюмень 4 сентября прибыл «Поезд Победы»
© Служба новостей «URA.RU»
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Следующей остановкой поезда станет Ишим
Следующей остановкой поезда станет Ишим Фото:

В Тюмень 4 сентября прибыл «Поезд Победы». Передвижной музей представляет собой экспозицию об одном из этапов Великой Отечественной войны. Посетить ее тюменцы могут до 14:00, после чего поезд направится дальше — в Ишим.

Посетить выставку можно лишь по предварительной записи
Посетить выставку можно лишь по предварительной записи
Фото:
Те, кто успел записаться, смогли увидеть уникальные экспонаты: в поезде представлены предметы времен ВОВ
Те, кто успел записаться, смогли увидеть уникальные экспонаты: в поезде представлены предметы времен ВОВ
Фото:
В вагонах воссозданы различные сцены
В вагонах воссозданы различные сцены
Фото:
Часть из них заставляют улыбнуться...
Часть из них заставляют улыбнуться...
Фото:
...а другие совсем не вызывают такого желания. Но все они - часть истории
...а другие совсем не вызывают такого желания. Но все они - часть истории
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Ознакомиться с выставкой захотели как взрослые, так и дети
Ознакомиться с выставкой захотели как взрослые, так и дети
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Экспонаты выполнены мастерски: от реалистичности временами может бросить в дрожь
Экспонаты выполнены мастерски: от реалистичности временами может бросить в дрожь
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Мастерам удалось передать надежды и чаяния людей во времена Великой Отечественной войны...
Мастерам удалось передать надежды и чаяния людей во времена Великой Отечественной войны...
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И показать, что главное - это верить и не падать духом
И показать, что главное - это верить и не падать духом
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В Тюмень 4 сентября прибыл «Поезд Победы». Передвижной музей представляет собой экспозицию об одном из этапов Великой Отечественной войны. Посетить ее тюменцы могут до 14:00, после чего поезд направится дальше — в Ишим.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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