Следующей остановкой поезда станет Ишим
В Тюмень 4 сентября прибыл «Поезд Победы». Передвижной музей представляет собой экспозицию об одном из этапов Великой Отечественной войны. Посетить ее тюменцы могут до 14:00, после чего поезд направится дальше — в Ишим.
Посетить выставку можно лишь по предварительной записи
Те, кто успел записаться, смогли увидеть уникальные экспонаты: в поезде представлены предметы времен ВОВ
В вагонах воссозданы различные сцены
Часть из них заставляют улыбнуться...
...а другие совсем не вызывают такого желания. Но все они - часть истории
Ознакомиться с выставкой захотели как взрослые, так и дети
Экспонаты выполнены мастерски: от реалистичности временами может бросить в дрожь
Мастерам удалось передать надежды и чаяния людей во времена Великой Отечественной войны...
И показать, что главное - это верить и не падать духом
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