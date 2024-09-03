В микрорайоне Парковый Премиум Челябинска откроется новая поликлиника. Об этом губернатор Челябинской области Алексей Текслер сообщил 4 сентября в ходе рабочего визита, передает корреспондент URA.RU.
«Сегодня все жители новых микрорайонов едут на основную базу, в Третью областную больницу — это неудобно, это расстояние. Поэтому было принято об открытии новой поликлиники», — отметил Текслер.
Губернатор подчеркнул, что на северо-западе города есть потребность в медицинском обслуживании. Для того, чтобы обеспечить жителей качественной медпомощью, здесь будет открыт филиал поликлиники № 2 Областной клинической больницы №3.
Поликлиника сможет обслуживать 20 тысяч жителей окрестных микрорайонов. Здесь запланировано открытие 12 участков, где будут работать участковые врачи. Строительство находится на завершающей стадии, объект будет готов в ближайшие недели.
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