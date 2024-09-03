Общество Здоровье В новом районе Челябинска откроют поликлинику. Фото 04 сентября 2024 в 12:52 Размер текста - 17 + Новая поликлиника откроется в микрорайоне Парковый Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В микрорайоне Парковый Премиум Челябинска откроется новая поликлиника. Об этом губернатор Челябинской области Алексей Текслер сообщил 4 сентября в ходе рабочего визита, передает корреспондент URA.RU. «Сегодня все жители новых микрорайонов едут на основную базу, в Третью областную больницу — это неудобно, это расстояние. Поэтому было принято об открытии новой поликлиники», — отметил Текслер. Губернатор подчеркнул, что на северо-западе города есть потребность в медицинском обслуживании. Для того, чтобы обеспечить жителей качественной медпомощью, здесь будет открыт филиал поликлиники № 2 Областной клинической больницы №3. Поликлиника сможет обслуживать 20 тысяч жителей окрестных микрорайонов. Здесь запланировано открытие 12 участков, где будут работать участковые врачи. Строительство находится на завершающей стадии, объект будет готов в ближайшие недели. Поликлиника будет открыта в ближайшие недели Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В микрорайоне Парковый Премиум Челябинска откроется новая поликлиника. Об этом губернатор Челябинской области Алексей Текслер сообщил 4 сентября в ходе рабочего визита, передает корреспондент URA.RU. «Сегодня все жители новых микрорайонов едут на основную базу, в Третью областную больницу — это неудобно, это расстояние. Поэтому было принято об открытии новой поликлиники», — отметил Текслер. Губернатор подчеркнул, что на северо-западе города есть потребность в медицинском обслуживании. Для того, чтобы обеспечить жителей качественной медпомощью, здесь будет открыт филиал поликлиники № 2 Областной клинической больницы №3. Поликлиника сможет обслуживать 20 тысяч жителей окрестных микрорайонов. Здесь запланировано открытие 12 участков, где будут работать участковые врачи. Строительство находится на завершающей стадии, объект будет готов в ближайшие недели. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям