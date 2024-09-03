03 сентября 2024

В новом районе Челябинска откроют поликлинику. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Поликлиника
Новая поликлиника откроется в микрорайоне Парковый Фото:

В микрорайоне Парковый Премиум Челябинска откроется новая поликлиника. Об этом губернатор Челябинской области Алексей Текслер сообщил 4 сентября в ходе рабочего визита, передает корреспондент URA.RU.

«Сегодня все жители новых микрорайонов едут на основную базу, в Третью областную больницу — это неудобно, это расстояние. Поэтому было принято об открытии новой поликлиники», — отметил Текслер.

Губернатор подчеркнул, что на северо-западе города есть потребность в медицинском обслуживании. Для того, чтобы обеспечить жителей качественной медпомощью, здесь будет открыт филиал поликлиники № 2 Областной клинической больницы №3.

Поликлиника сможет обслуживать 20 тысяч жителей окрестных микрорайонов. Здесь запланировано открытие 12 участков, где будут работать участковые врачи. Строительство находится на завершающей стадии, объект будет готов в ближайшие недели.

Поликлиника
Поликлиника будет открыта в ближайшие недели
Фото:

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В микрорайоне Парковый Премиум Челябинска откроется новая поликлиника. Об этом губернатор Челябинской области Алексей Текслер сообщил 4 сентября в ходе рабочего визита, передает корреспондент URA.RU. «Сегодня все жители новых микрорайонов едут на основную базу, в Третью областную больницу — это неудобно, это расстояние. Поэтому было принято об открытии новой поликлиники», — отметил Текслер. Губернатор подчеркнул, что на северо-западе города есть потребность в медицинском обслуживании. Для того, чтобы обеспечить жителей качественной медпомощью, здесь будет открыт филиал поликлиники № 2 Областной клинической больницы №3. Поликлиника сможет обслуживать 20 тысяч жителей окрестных микрорайонов. Здесь запланировано открытие 12 участков, где будут работать участковые врачи. Строительство находится на завершающей стадии, объект будет готов в ближайшие недели.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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