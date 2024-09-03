В Екатеринбурге пенсионерка отсудила 440 тысяч у родителей самокатчика за наезд

04 сентября 2024 в 13:18 Размер текста - 17 +

После аварии с самокатчиком пенсионерка не может вернуться к привычной жизни Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Екатеринбурге 73-летняя женщина отсудила 440 тысяч рублей у родителей самокатчика, сбившего ее в Академическом районе. После аварии пенсионерка два года восстанавливалась и перенесла два операции, но не смогла вернуться к привычной жизни. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры. «В ходе рассмотрения гражданского дела установлено, что 7 октября 2022 года напротив дома № 33 по ул. Вильгельма де Геннина на тротуаре самокат под управлением несовершеннолетнего совершил наезд на местную жительницу», — следует из сообщения. У пострадавшей диагностировали несколько переломов со смещением, что привело к тяжкому вреду здоровья пенсионерки. Женщина обратилась с иском в Верх-Исетский райсуд, где просила взыскать компенсацию морального вреда, предоставив доказательства операций, долгого восстановления и присмотра за ней посторонними людьми. «Суд удовлетворил исковые требования местной жительницы, взыскав с законных представителей несовершеннолетнего солидарно компенсацию морального вреда в размере 440 тысяч рублей», — пояснили в прокуратуре. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге 73-летняя женщина отсудила 440 тысяч рублей у родителей самокатчика, сбившего ее в Академическом районе. После аварии пенсионерка два года восстанавливалась и перенесла два операции, но не смогла вернуться к привычной жизни. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры. «В ходе рассмотрения гражданского дела установлено, что 7 октября 2022 года напротив дома № 33 по ул. Вильгельма де Геннина на тротуаре самокат под управлением несовершеннолетнего совершил наезд на местную жительницу», — следует из сообщения. У пострадавшей диагностировали несколько переломов со смещением, что привело к тяжкому вреду здоровья пенсионерки. Женщина обратилась с иском в Верх-Исетский райсуд, где просила взыскать компенсацию морального вреда, предоставив доказательства операций, долгого восстановления и присмотра за ней посторонними людьми. «Суд удовлетворил исковые требования местной жительницы, взыскав с законных представителей несовершеннолетнего солидарно компенсацию морального вреда в размере 440 тысяч рублей», — пояснили в прокуратуре.